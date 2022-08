Il sera impossible de zapper Secret Invasion, si vous voulez continuer de suivre le Marvel Cinematic Universe

Secret Invasion sera un rendez-vous pivot pour les fans du Marvel Cinematic Universe (MCU). Cette mini-série est le premier show TV Marvel qualifié par la firme comme "crossover" - un terme qui sous-entend la nécessité d’avoir visionné certaines productions précédentes du MCU mais aussi celle de passer par la série pour comprendre les prochaines phases de ce dernier. Pour autant, ni Disney, ni Marvel n’ont encore révélé les œuvres auxquelles sera liée Secret Invasion.



Jusqu'à présent, les productions Marvel diffusées sur Disney Plus pouvaient être regardées, sans obligation aucune. Juste en tant qu’entracte attrayant entre deux films estampillés MCU. Un exemple classique est WandaVision, la première série de la licence qui a donné le coup d'envoi de la phase 4 du MCU - si elle introduit l’intrigue de Doctor Strange 2, il n’est pas indispensable de l’avoir regardé en intégralité pour comprendre le film.

Les séries les plus récentes, comme Ms Marvel et prochainement She-Hulk, ne sont pas étiquetées comme crossovers non plus. Même si elles font office de passerelles avec d’autres projets à venir, tel que le long métrage The Marvels. Il semble donc que Secret Invasion pourrait constituer une série Marvel beaucoup plus importante que nous ne le pensons.

Ce n'est pas le premier crossover proposé sur Disney Plus. La franchise Star Wars regorge de séries crossovers à l’instar de The Mandalorian, The Book of Boba Fett et Ahsoka, liés par un récit global. Peut-être que Marvel s'inspire aujourd’hui de la stratégie de Lucasfilm...

Secret Invasion voit Samuel L Jackson reprendre le rôle de Nick Fury, l'ancien directeur du SHIELD, alors qu'il mène une enquête sur une secte de Skrulls métamorphes qui ont infiltré (et vivent parmi) les humains sur Terre. La série mettra également en vedette Ben Mendelsohn dans le rôle de Talos et Cobie Smulders dans celui de Maria Hill, un autre agent démis du SHIELD. Emilia Clarke, star de Game of Thrones, Olivia Colman, lauréate d'un Oscar, et Kingsley Ben-Adir, de One Night in Miami, font également partie du casting.

Initialement prévue pour cette année, la diffusion de Secret Invasion a été repoussée au printemps 2023 dans le cadre de la phase 5 du MCU. La série est actuellement en cours de tournage à Londres, Jackson ayant précédemment confirmé qu'il retournait au Royaume-Uni pour filmer de nouvelles scènes pour la série et le film The Marvels. Jackson a en outre évoqué l'avenir de Fury - nous pouvons donc nous attendre à le voir apparaître dans d'autres projets de la phase 5.

En quoi Secret Invasion est incontournable ?

Secret Invasion est lié à plusieurs projets Marvel (Image credit: Marvel Studios)

Il est possible que Secret Invasion soit un mini-projet du style Avengers, avec de multiples super-héros et personnages du MCU apparaissant à divers moments de sa trame épisodique. War Machine (Don Cheadle) et Everett K Ross (Martin Freeman) ont déjà prévu de faire un clin d'œil, il n'est donc pas impossible que d'autres personnages importants du MCU se joignent à eux.

Si elle doit déclencher des points cruciaux de la phase 5 du MCU, comme The Marvels et/ou Captain America: New World Order, Secret Invasion n'aura pas nécessairement besoin d'une fin actée - surtout si son récit se prolonge dans les futures productions Marvel.

Secret Invasion reprendra là où le film Captain Marvel s'est arrêté. Avec Carol Danvers escortant Talos et les autres réfugiés Skrulls dans le cosmos. Dès lors, les liens de la série avec The Marvels semblent assez certains à ce stade.

Certaines rumeurs laissent même entendre que Secret Invasion pourrait sortir en deux parties - un peu comme la saison 4 de Stranger Things sur Netflix - avant la sortie de The Marvels en juillet 2023.

En attendant, Captain America 4 pourrait faire allusion aux Skrulls qui occupent des rôles clés au sein du gouvernement, de l'armée et même de la population super-héroïque. Il s'agit d'une intrigue majeure inspirée par la saga de comics Secret Invasion.



Peut-être que Thunderbolts sera lié à Secret Invasion, aussi. La Comtesse Valentina de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) représente l’anti-Nick Fury. Les Thunderbolts, qu’elle se charge de recruter, pourraient avoir pour première mission d’éliminer les Skrulls des postes les plus élevés. Une tâche confidentielle parfaite pour un nouveau groupe de super-héros patibulaires, surtout si certains de nos Avengers connus dissimulent en réalité une identité skrull. Et si Hulk ou Hawkeye n’étaient pas ce qu’ils prétendent être ? Réponse en 2023.