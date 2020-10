Google Stadia augmente considérablement sa liste de jeux : PUBG, Madden et FIFA s’invitent

Google a annoncé l'arrivée de plusieurs nouveaux titres populaires sur son service de streaming Stadia, notamment PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG), Octopath Traveler et cinq jeux issus d'un partenariat avec EA - dont FIFA, Madden, Star Wars Jedi: Fallen Order. Les deux autres jeux n'ont pas encore été révélés.

La plupart de ces jeux seront tous disponibles à la carte, un peu plus tard dans l'année. Google communique sur une sortie à l’automne pour les titres EA. Toutefois, vous pouvez lancer dès à présent PUBG si vous êtes abonné(e) Stadia Pro.

En plus des hits déjà mentionnés, l’entreprise a annoncé trois exclusivités Stadia à venir : Crayta, Get Packed et Wave Break. Crayta est un jeu de plateformes créatif dans la lignée de Dreams, il nous invite à créer des univers MMO sur PC et à les partager avec nos amis. Get Packed vous met dans la peau d’un déménageur avec un gameplay déjanté qui ressemble étrangement à Moving Out. Enfin Wave Break vous invite à customiser des bateaux et à vous lancer dans des courses effrénées et acrobatiques.

Des jeux à foison

Ces dernières annonces anticipent quelques-uns des 120 nouveaux jeux qui devraient être mis en service en 2020 - une promesse que Google tient pour l'instant.

En février dernier, Stadia avait déjà inclus Panzer Dragoon Remake, Serious Sam Collection, Spitlings, Lost Words : Beyond the Page et Stacks on Stacks. Bien que ces mises à jour puissent sembler un peu légères pour certains joueurs aguerris, l’éditeur en a besoin pour maintenir l'intérêt de ses abonnés Stadia actuels. L'un des principaux problèmes du service est qu'il a été lancé avec l’un des catalogues cloud-gaming les plus faibles du marché. Et Google peine aujourd’hui à rattraper son retard sur ses principaux concurrents. Ces nouvelles acquisitions relanceront-elles l’émulation des débuts autour de la plateforme de jeux Google ?