Fortnite offre de meilleures performances sur l’iPad Pro que sur consoles

La saison 2 du chapitre 2 approche. Le célèbre battle royale d’Epic Games devrait en effet faire peau neuve le 20 février prochain, avec un nouveau moteur physique Unreal Engine. En attendant, vous pouvez encore profiter de la saison 1, avec une amélioration considérable des performances… sur iPad Pro. Grâce à la mise à jour 11.40.1 publiée par l’éditeur, votre tablette Apple garantit des parties à 120 images par secondes maximum.

Bien sûr, ce taux de rafraîchissement n’est accessible qu’à partir des tablettes iPad Pro 11 et iPad Pro 12.9, éditions de 2018. Deux écrans Apple Liquid Retina capables de supporter une telle fréquence. De plus, cette montée en gamme ne s’avère disponible que pour celles et ceux qui mis à jour leurs tablettes iPad Pro et sont désormais sous iOS 13.

Si vous répondez à tous ces critères, il est possible d’activer le mode 120 fps directement dans les paramètres de Fortnite, en modifiant la résolution. Attention toutefois, celle-ci descendra en qualité moyenne. Les résolutions « Elevée » et « Epique » restant limitées respectivement à 60 et 30 fps. Ne soyez pas déçu(e) pour autant, cette mise à jour apporte une réelle avancée en termes de performances face aux versions consoles de Fortnite. Le taux de rafraîchissement se révélant verrouillé à 60 images par seconde sur PS4 et XBox One, à seulement 30 images par seconde sur Nintendo Switch.

En plus de l'augmentation de la fréquence d'images, l’ultime mise à jour de Fortnite prend en charge l’ensemble des commandes manettes sur iPad Pro. Vous permettant de jouer avec une DualSock 4, une Elite ou tout autre contrôleur PS4 et XBox One. De quoi vous donner un certain avantage sur vos adversaires « consoleux ».

