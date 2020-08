Project xCloud : les appareils Apple ne prendront probablement pas en charge le futur service de Microsoft

Les appareils Android sont sur le point de recevoir une mise à jour de taille en ce qui concerne les jeux, puisque le service de streaming Project xCloud de Microsoft sera bientôt lancé en septembre et permettra à ses utilisateurs de jouer à leurs jeux Xbox sur smartphone ou sur tablette. Mais si vous êtes sur iOS, il semblerait bien que vous n'aurez pas cette chance.

Si vous avez suivi l'évolution du service de Microsoft, cela pourrait bien vous surprendre. Microsoft était bien en train de tester une version bêta du service sur les appareils iOS. Mais dans une récente déclaration envoyée à nos confrères de The Verge, Microsoft a bel et bien confirmé qu'elle avait mis fin à ses tests sur iOS.

En outre, la société n'a annoncé qu'une seule date de sortie pour xCloud sur Android (bien qu’elle travaille également sur une version pour PC).

Le Project xCloud pourrait-il finir par arriver plus tard sur iOS ? C'est possible, mais comme le note The Verge, ce choix pourrait ne plus être entre les mains de Microsoft puisque c’est ici la politique de l'App Store d'Apple qui empêcherait le lancement de la plateforme. Apple possèderait des politiques restrictives en ce qui concerne les achats dans l'application et les serveurs à distance, deux choses dont xCloud risque d’avoir besoin.

De plus, le service de cloud gaming de Google, Stadia, n’est lui non plus pour l’instant pas disponible sur iOS. Les choses ne semblent donc pas très prometteuses pour xCloud, mais il reste toujours envisageable de le voir arriver un jour.

Pour les utilisateurs d'Android, le service arrivera en France et dans 21 autres pays le 15 septembre dans le cadre du Xbox Game Pass Ultimate. Donc si vous êtes déjà abonné, vous aurez automatiquement accès au service xCloud, et aurez également droit à plus de 100 jeux dès le lancement.

Via Kotaku