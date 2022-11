Faut-il acheter un répéteur Wi-Fi ?

Les répéteurs Wi-Fi peuvent être une excellente solution à certains problèmes de réseau. En particulier si vous avez un routeur vieillissant et que vous rencontrez des zones mortes ou faibles. Un prolongateur ou répéteur Wi-Fi pourrait résoudre vos ennuis. De plus, cette solution est généralement plus abordable que l'achat d'un nouveau routeur.

Il n'est pas surprenant que les routeurs Wi-Fi et les systèmes maillage en réseau se vendent comme des petits pains en ce moment, car le travail à domicile, les appels Zoom et le binge-watching sans fin sur Netflix peuvent vraiment mettre à rude épreuve votre routeur Wi-Fi domestique. Cependant, l'achat d'un nouveau routeur peut être coûteux. Les systèmes de réseau maillé, qui comprennent généralement deux ou trois routeurs distincts peuvent coûter encore plus cher.

Heureusement, ce n'est pas la seule solution. Si vous disposez d'un bon réseau Wi-Fi dans la majeure partie de votre maison, mais que vous rencontrez des problèmes dans une ou deux pièces, l'achat d'un répéteur Wi-Fi adapté à votre budget peut être une solution économique et efficace.

Ces dispositifs pratiques vous permettront d'étendre la portée de votre réseau Wi-Fi existant à un endroit difficile à atteindre, sans avoir à payer le prix élevé d'un nouveau routeur ou d'un véritable système maillé. Pour vous faire une idée plus précise, examinons de plus près la question de savoir si vous devez acheter un répéteur Wi-Fi.

Répéteurs Wi-Fi et routeurs maillés

Les prolongateurs de portée et les systèmes de maillage en réseau se ressemblent souvent, mais les différences entre ces deux options sont assez nettes. La plupart des systèmes maillés se vantent de fournir un "Wi-Fi pour toute la maison", et leur objectif est d'utiliser deux ou trois routeurs qui se connectent ensemble afin de créer un réseau Wi-Fi vraiment étendu qui couvre toute votre maison.

C'est une bonne option pour les maisons comportant trois chambres ou plus, surtout si elles sont situées à des étages différents, ou si vous avez des murs épais ou d'autres barrières qui peuvent bloquer le signal Wi-Fi.

(Image credit: Future)

Un répéteur est une solution plus ciblée : plutôt que de fournir un "Wi-Fi pour toute la maison", il se concentre sur l'extension de votre réseau Wi-Fi existant dans un endroit spécifique - comme une chambre à l'étage où le Wi-Fi est un peu moyen, ou peut-être dans le jardin afin que vous puissiez écouter votre playlist BBQ sur Spotify.

Vous devrez trouver un point intermédiaire, où le répéteur peut encore capter le signal Wi-Fi de votre routeur principal. Le répéteur se chargera alors de transmettre son propre signal Wi-Fi pour amplifier celui existant vers la chambre à coucher ou le jardin.

Tarifs et options

La plupart des entreprises qui fabriquent des routeurs fabriquent également des répéteurs, mais vous êtes libre de les associer. Vous n'êtes d'ailleurs pas obligé d'acheter le répéteur à l'entreprise qui a fabriqué votre routeur ou à l'entreprise qui vous a proposé vos offres haut débit.

Un rapide coup d'œil sur Amazon montre que vous pouvez vous procurer un répéteur de base auprès d'une société bien connue comme Netgear ou TP-Link pour seulement 25 euros, même si les derniers modèles qui utilisent la nouvelle technologie Wi-Fi 6 peuvent coûter jusqu'à 320 euros.

Les répéteurs les moins chers ne sont évidemment pas les plus rapides, et n'offrent généralement que des vitesses d'environ 300 mégabits par seconde (Mbps). Malgré tout, cela reste suffisamment puissant pour diffuser Netflix ou Baby Yoda sur Disney+. Un répéteur peut être une option très abordable si vous souhaitez simplement améliorer le Wi-Fi dans une ou deux pièces.

Un seul répéteur placé dans un couloir central peut même couvrir plusieurs pièces voisines.

(Image credit: Shutterstock)

Connectez-vous et jouez

Il existe deux principaux types de répéteurs Wi-Fi. Les grands modèles, tels que la série haut de gamme Nighthawk de Netgear, ressemblent à des routeurs ordinaires et sont conçus pour être posés sur un bureau ou une étagère.

Ensuite, il existe également des modèles plus petits qui se branchent directement sur une prise de courant. Les modèles à brancher sont vraiment pratiques, mais leur conception compacte signifie qu'ils ne disposent pas toujours de fonctions additionnelles.

Un répéteur de bureau sera plus grand et nécessitera un câble d'alimentation séparé à brancher dans une prise de courant à proximité, mais cela vous donne plus de liberté pour placer le prolongateur de portée à l'endroit où il fonctionne le mieux. Les modèles de bureau peuvent également inclure des fonctionnalités supplémentaires telles que des ports Ethernet pour les appareils tels que les consoles de jeux et les téléviseurs intelligents qui fonctionnent mieux avec une connexion réseau filaire.

Le processus de configuration des répéteurs varie d'un fabricant à l'autre, bien que la plupart de ces appareils fournissent désormais des applications pratiques pour vous aider à démarrer. La principale chose à laquelle il faut faire attention, c'est que de nombreux prolongateurs de portée configurent leur propre réseau Wi-Fi, avec un nom et un mot de passe différents de ceux du réseau de votre routeur principal (le nom du réseau est souvent appelé "SSID" - identifiant de l'ensemble de services -, alors faites attention à ce jargon dans le manuel).

(Image credit: Shutterstock)

Ainsi, si le réseau Wi-Fi principal de votre maison s'appelle " Wifi de Pete ", vous pouvez avoir un prolongateur de portée dans une chambre à l'étage qui crée son propre réseau appelé " Chambre de Marie ".

Si Marie emmène son ordinateur portable dans la chambre pour une discussion Zoom avec ses amis, elle devra peut-être sélectionner manuellement le nouveau réseau Wi-Fi et saisir le mot de passe avant de pouvoir se connecter à ce nouveau réseau Wi-Fi dans la chambre.

C'est un peu fastidieux, c'est pourquoi certains répéteurs de gamme plus récents peuvent utiliser le même nom de réseau et le même mot de passe que votre réseau Wi-Fi existant, ce qui vous permet de vous promener dans votre maison et de faire en sorte que votre ordinateur portable ou d'autres appareils passent automatiquement sur le réseau du répéteur à mesure que vous vous éloignez de votre routeur principal.

Il y a également quelques autres points à surveiller. De nombreux prolongateurs de portée, tels que les kits Magic de Devolo, incluent également une fonction appelée Powerline, qui vous permet de transmettre votre connexion Internet via le câblage électrique de votre maison.

Cela nous a toujours semblé magique, et c'est vraiment pratique si vous avez une "zone morte" dans votre maison où le Wi-Fi est complètement coupé. Certains des derniers répéteurs vous permettent également de créer un nouveau réseau maillé de grande envergure en reliant plusieurs répéteurs entre eux.

Mais, comme nous l'avons souligné, les répéteurs sont conçus pour fournir une solution Wi-Fi plus abordable et plus ciblée. Ils sont donc mieux adaptés aux maisons où vous avez juste besoin d'améliorer le Wi-Fi dans une ou deux pièces spécifiques ou dans des endroits extérieurs.