Far Cry 5 vient d'être mis à jour sur PS5 et Xbox Series X avec des performances boostées

Grâce à un correctif boostant ses performances, le jeu d'Ubisoft, Far Cry 5, fête son cinquième anniversaire en devenant beaucoup plus jouable sur les consoles du moment.

La mise à jour est disponible dès maintenant pour les possesseurs du titre sur PS5 et Xbox Series X/S et offre une animation en 60 images par seconde dans tous les modes de jeu. Cela concerne la campagne solo, les modes multijoueur, mais aussi l'éditeur de cartes, ce qui est une excellente surprise.

Cette mise à jour sera probablement la bienvenue pour de nombreux fans de la série. En particulier ceux qui ont été déçus par l'édition classique médiocre de Far Cry 3 , et ceux qui ont eu l'impression que Far Cry 6 n'a pas fait évoluer la franchise de manière significative.

Far Cry 5 reste un épisode controversé de la série, de nombreuses personnes estimant que l'environnement du Midwest américain (centre des États-Unis) constitue un recul par rapport aux lieux plus exotiques du passé de la saga.

L'histoire du jeu s'est également révélée un peu poussive, avec un protagoniste sans voix et des méchants qui n'ont pas réussi à égaler l'impact laissé par Vaas Montenegro, le déséquilibré de Far Cry 3, ou Pagan Min, le mégalomane joyeux de Far Cry 4.

Loin de la grâce

(Image credit: Ubisoft)

S'il est toujours agréable de voir des jeux d'une génération précédente recevoir des mises à jour gratuites pour leur donner un nouveau souffle, nous doutons que beaucoup sautent sur l'occasion de rejouer à Far Cry 5, à l'exception de ses fans les plus fidèles. Bien que Far Cry 6 constitue un pas dans la bonne direction grâce à son cadre géographique et ses armes spéciales amusantes, il souffre des mêmes problèmes que Far Cry 5, avec un monde ouvert trop étendu et inondé de tâches répétitives.

Pour le prochain jeu, revenir à un monde ouvert plus cohérent et plus pertinent serait une bonne chose. Les éléments de survie de Far Cry 2, par exemple, bien que controversés, ont apporté une couche de vulnérabilité éprouvante au personnage principal. Le fait de devoir utiliser des pilules pour conjurer la menace de la malaria était effrayant et intense, en particulier au milieu d'une fusillade. Il s'agit d'un jeu particulièrement punitif, où chaque victoire semble méritée et où les récompenses sont limitées.

Il y a certainement des éléments amusants à trouver dans les pouvoirs manifestes de Far Cry. Et Far Cry 5 en particulier se jouera mieux que jamais sur PS5 et Xbox Series X grâce à son nouveau patch de performance. Espérons néanmoins qu'Ubisoft prévoie une approche sensiblement différente pour la prochaine itération de la série. Une approche qui fait de vous la proie, et non le prédateur.

La bonne nouvelle, c'est qu'Ubisoft est peut-être déjà à un tournant. Assassin's Creed Valhalla a simplifié certains éléments de son monde ouvert, en réduisant les tâches répétitives et en rendant le butin plus intéressant. C'est une approche dont le prochain jeu Far Cry pourrait grandement bénéficier.