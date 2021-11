Entreprises, voici comment passer de Windows 10 à Windows 11 sans accroc

Si vous faites partie des millions de personnes qui utilisent un ou plusieurs PC sous Windows 10, une migration vers Windows 11 s’imposera à vous d’ici quatre ans - puisque Microsoft cessera de supporter l’OS précédent en 2025. Près de 75 % des PC dans le monde fonctionnent actuellement sous Windows 10, vous n'êtes donc pas seul. Des millions de travailleurs et d'étudiants ayant été contraints de s’isoler à domicile en raison de la pandémie mondiale, les ventes de PC ont atteint leur plus haut niveau en six ans. Les livraisons d'ordinateurs portables et de bureau ont dépassé 302 millions d’unités expédiées en 2020, soit une augmentation de 13% par rapport à 2019 et un pic record depuis 2014, selon IDC. En fait, les analystes du cabinet prévoient que les livraisons mondiales de PC devraient augmenter de 14,2% pour atteindre 347 millions d'unités en 2021.

A propos de l'auteur Thomas Koll est le PDG de Laplink Software, leader du déploiement et de l’actualisation des interfaces Windows, mais aussi créateur de PCmover - recommandé par Microsoft, Intel et tous les principaux fabricants de PC. Auparavant, il a été président-directeur général d'Infowave et vice-président Business chez Microsoft. Il est titulaire d'une maîtrise en sciences politiques de l'Université libre de Berlin.

En raison des nouvelles exigences matérielles de Windows 11, la plupart de ces millions d'utilisateurs ne pourront pas effectuer la mise à niveau de leur PC existant, mais devront trouver le moyen de transférer des documents, des photos, de la musique, des applications et des paramètres de celui-ci vers leur nouvel ordinateur équipé de Windows 11.

Nous sommes aujourd’hui devenus très dépendants des applications et des données résidant sur nos PC. Les ordinateurs sont l'environnement où nous accédons à la plupart de nos contenus et outils pour créer de nouveaux projets, contenus ou même collaborations. Notre PC est le centre de notre existence créative et c'est également là que les sphères professionnelles, personnelles, informatives, récréatives se rencontrent. C'est pourquoi les logiciels de transfert constituent des outils majeurs, capables de vous faire économiser du temps et de l'argent tout en conservant vos applications et vos données organisées comme vous le souhaitez. On ne peut plus pendant la mise à niveau de votre interface utilisateur vers Windows 11. L'achat d'un nouveau PC fonctionnant sous Windows 11 n'est pas seulement un nouveau départ, c'est la continuité de ce que nous avions et faisions auparavant. Un nouveau PC nous donne l'opportunité de faire progresser notre monde à l'aide d'une nouvelle plateforme optimisée pour adapter et accélérer nos différents usages, avec une efficacité et une productivité accrues.

Pour être compétitives au niveau mondial, les grandes entreprises comme les petites doivent améliorer la productivité de leurs employés, et les performances des PC exploités s’avèrent un élément clé. Windows 11 privilégient l’adoption des nouveaux processeurs Intel Alder Lake, une étape indispensable dans l'évolution de votre parc informatique pour qu’il intègre totalement les services cloud, les réseaux de communication et les services d'information garantissant votre développement. La nouvelle architecture hybride d'Alder Lake offre un mélange de performances et de vitesse que Windows 11 sera en mesure de gérer de manière appropriée. Windows 10 ne peut pas le faire. Windows 11 plus Alder Lake donnera un coup de fouet à votre matériel, permettant aux entreprises de faire un grand bond en avant en matière de productivité globale.

Alors, comment pouvez-vous tirer parti de l'amélioration des performances offerte par Windows 11 ? Et quelle est la meilleure façon de faire passer votre entreprise de Windows 10 à Windows 11 tout en évitant les processus manuels fastidieux et en réduisant les prestations d'assistance coûteuses ?

Les logiciels de transfert et de migration de PC peuvent vous aider et rationaliseront le processus de transfert des applications, des fichiers et des paramètres généraux afin d'offrir un moyen rapide et facile d’utiliser de nouveaux PC Windows 11. Certains fournisseurs de logiciels de migration proposent également la possibilité d’inclure dans le processus des câbles de transfert Thunderbolt à très haut débit, ce qui permettra aux utilisateurs de bénéficier des vitesses de transfert de données les plus rapides possibles.

Un processus simple et rapide

La configuration d'un nouveau PC sous Windows 11 et le transfert de vos données peuvent être facilités par l’usage d’un logiciel de transfert de PC. Après avoir installé le logiciel sur les deux PC concernés, le logiciel devrait automatiquement détecter et connecter les deux machines.

Un assistant complet guide les utilisateurs dans la sélection et le transfert des profils adéquats, des applications, des fichiers et des paramètres de l'ancien PC vers le nouveau, quelle que soit la version de Windows exécutée sur l'une ou l'autre des machines - y compris Windows 11. Rien n'est modifié sur l'ancien PC, et rien n'est écrasé sur le nouveau.

Si vous possédez plusieurs disques durs sur votre nouveau PC, le logiciel de transfert de PC peut aider les utilisateurs à déterminer les meilleurs emplacements de dossiers et les meilleures destinations pour les données déplacées avant le début du transfert. En outre, certains logiciels de transfert de PC permettent aux utilisateurs de modifier facilement les emplacements par défaut des dossiers de la bibliothèque Windows, tels que Documents, Images, Musique, Vidéos et Téléchargements.

Pour les utilisateurs de OneDrive, Dropbox ou Google Drive, le logiciel de transfert de PC devrait exporter tous les fichiers sélectionnés à partir de l’ancien PC, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de télécharger à nouveau les répertoires et les fichiers locaux du cloud sur le nouveau PC.

En outre, les directions des systèmes d’information, présentes au sein des des grandes entreprises, peuvent également utiliser les versions Business ou Pro de certains logiciels de migration de PC pour configurer facilement les processus de transfert et de mise à niveau des PC afin qu'ils soient entièrement automatisés.

Gagnez du temps, de l'argent et réduisez les risques liés à la migration

Lorsqu'elles envisagent de migrer leur parc informatique vers un nouveau système d'exploitation, les entreprises souhaitent généralement économiser du temps et de l'argent, réduire les risques de migration et gagner en efficacité. La possibilité de transférer automatiquement toutes les données souhaitées d'un PC à l'autre permet non seulement d'économiser des heures d’assistance informatique, mais aussi d'accroître la satisfaction des utilisateurs finaux, de réduire les appels au service client après la migration et d'augmenter la productivité.

De plus, avec l’essor du télétravail et du travail hybride ces deux dernières années, il est plus important que jamais pour les organisations de fournir une expérience utilisateur agile sur plusieurs sites et de donner aux équipes informatiques de meilleurs outils pour gérer les complexités géographiques qui se développent. Avec l'aide des outils de transfert et de migration de PC, les organisations et les utilisateurs qui passent sous Windows 11 peuvent obtenir l'aide dont ils ont besoin pour assurer une mise à niveau parfaite, préparer le personnel à sa prise en main et, en fin de compte, optimiser la productivité de l’entreprise.