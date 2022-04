L'émulateur Game Boy de Nintendo Switch Online vous donne accès à une montagne de jeux Metroid, Mario et Zelda

Les émulateurs officiels de Game Boy et Game Boy Advance pourraient bientôt débarquer sur Nintendo Switch Online, permettant aux possesseurs d’une console Switch de (re)découvrir les grands classiques des premières consoles portables Nintendo.



Partagés par le leaker trashbandatcoot sur Twitter et repéré par Nintendo Life, des fichiers internes mentionneraient le fameux émulateur Game Boy sous le nom de code "Hiyoko". Tandis que celui du Game Boy Advance est référencé sous l’alias "Sloop". Les fichiers divulgués contiennent des captures d'écran des deux émulateurs testés sur une Nintendo Switch, ce qui alimente les rumeurs selon lesquelles ils feront leur apparition sur Nintendo Switch Online dans un avenir très proche.

Les deux émulateurs sont décrits comme fonctionnels et semblent avoir été développés par Nintendo Europe Research & Development, qui a géré plusieurs projets d'émulation officiels de Nintendo dans le passé. Y compris les bibliothèques NES et SNES de Nintendo Switch Online.

So Nintendo's official Game Boy Advance emulator for the Nintendo Switch just leaked. Now it's just a matter of waiting for NSO to add GBA. pic.twitter.com/mEJcKrRtzLApril 18, 2022 See more

Dataminer Mondo Mega has released a full list of all 40 Game Boy Advance games mentioned in the leaked files. The files show they have been tested for the emulator, and include notable picks like Metroid Fusion, Castlevania: Aira of Sorrow, and The Legend of Zelda: The Minish Cap. The full list includes:

Un autre leaker, RatgorlHunter, a partagé un enregistrement des émulateurs fonctionnant sur une Nintendo Switch. Si le compte a depuis été supprimé, des images fixes des vidéos peuvent être consultées via la Wayback Machine. Kotaku rapporte également, par le biais de ses propres sources, que l'émulateur ne s’exécute que via les kits de développement Switch.

Dataminer Mondo Mega a publié la liste complète des 40 jeux Game Boy Advance mentionnés dans les fichiers qui ont fuité. On note des choix notables comme Metroid Fusion, Castlevania: Aira of Sorrow, et The Legend of Zelda: The Minish Cap. Voici l’ensemble des titres concernés :

Astro Boy: Omega Factor

Car Battler Joe

Castlevania: Aira of Sorrow

Castlevania: Circle of the Moon

ChuChu Rocket!

Drill Dozer

Fire Emblem: The Sacred Stones

F-Zero: Maximum Velocity

Game & Watch Gallery 4

Golden Sun

Golden Sun: The Lost Age

Gunstar Super Heroes

Harvest Moon: Friends of Mineral Town

Kingdom Hearts: Chain of Memories

Kirby and the Amazing Mirror

Koro Koro Puzzle Happy Panechu!

Kuru Kuru Kururin

Lufia: The Ruins of Lore

Mario & Luigi: Superstar Saga

Mario Golf. Advance Tour

Mario Kart Super Circuit

Mario Party Advance

Mario Tennis: Power Tour

Mario vs. Donkey Kong

Mega Man Battle Network 5 – Team ProtoMan

Mega Man Battle Network 2

Mega Man Zero 3

Metroid Fusion

Metroid: Zero Mission

Driller 2

Ninja Five-O

Pokémon Mystery Dungeon: Red Rescue Team

Pokémon Pinball: Ruby & Sapphire

Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3

Super Robot Taisen: Original Generation

Tactics Ogre: The Knight of Lodis

Wario Land 4

WarioWare, Inc.: Mega Microgames!

Yoshi’s Island: Super Mario Advance 3

The Legend of Zelda: The Minish Cap

(Image credit: TechRadar)

Comme le souligne Mondo Mega, le fait que ces jeux aient été testés avec ces émulateurs ne signifie pas nécessairement qu'ils seront disponibles simultanément dès le déploiement desdits émulateurs. Ils indiquent plutôt que Nintendo est en train de développer les émulateurs pour qu'ils soient compatibles avec une gamme de titres très large.

OatmealDome, spécialiste du marché Switch, a suggéré que Sloop et Hiyoko en sont aux premiers stades de leur développement et qu'ils prendront en charge le multijoueur en émulant le câble de liaison du Game Boy, qui permettait aux participants de connecter physiquement leurs consoles portables pour jouer ensemble ou les uns contre les autres.

La rumeur selon laquelle les consoles portables classiques de Nintendo seraient émulées pour la Switch est apparue pour la première fois l'année dernière lorsque Nintendo Life et Eurogamer ont confirmé que les titres Game Boy et Game Boy Color seraient disponibles sur Nintendo Switch Online. Ils rejoindraient la bibliothèque de titres SNES et NES du service.

Cependant, on ne sait pas encore si les émulateurs Game Boy seront disponibles via l'abonnement de base ou via le pack additionnel premium, qui inclut l'accès aux titres N64 et Sega Mega Drive. Aucun calendrier potentiel de lancement n'a été révélé, non plus - que ce soit officiellement ou par le biais d'une fuite.