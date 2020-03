Doom Eternal peut monter à 1000 FPS avec le bon matériel

A quelques jours de sa sortie officielle, Doom Eternal s’illustre avec de magnifiques visuels 4K et, apparemment, une fréquence d'images qui peut atteindre jusqu’à 1000 images par seconde. Si vous disposez d’une configuration matérielle adéquate, bien évidemment.

Dans une vidéo récente diffusée sur le compte YouTube d’IGN, Billy Kahn, programmeur principal du moteur d'id Software, a expliqué que les grandes améliorations apportées à ce dernier ont rendu les grosses explosions, les feux ennemis et les projections de viscères hyper réalistes.

Mieux encore : selon Kahn, il n'existe pas « vraiment de limite maximum ». Lui-même, n’a pu tester que quelques scènes du jeu sur du matériel local, à quelques 400 images par seconde. Le passage du moteur Tech 6 - utilisé sur Doom (2016) et stagnant à 250 FPS - au Tech 7 apporte une gigantesque optimisation.

En plus de l’amélioration graphique, Doom Eternal s’affiche désormais à l’épreuve du temps. « Le jeu évoluera avec le matériel dont vous disposez », explique M. Kahn, « depuis une configuration datée jusqu’à des composants qui ne sont même pas encore sur le marché ».

Doom reste une référence pour les joueurs PC

Ce type d'évolutivité est idéale pour celles et ceux qui jouent sur PC. Les performances de Doom Eternal vont, en effet, augmenter à chaque mise à niveau de leur machine. Mais c'est aussi de bon augure pour les utilisateurs de consoles. id Software a déjà déclaré que le titre serait adapté à la prochaine génération de consoles, les Xbox Series X et PS5. Ce même si la vidéo de démonstration concerne essentiellement les améliorations apportées sur Xbox One X et PS4 Pro.

Doom Eternal sortira sur consoles et PC le 20 mars, il n'y a vraiment plus trop longtemps à attendre. Nous avons eu le jeu entre les mains et nous avons été enthousiasmés par son cocktail d’énergie pure et d’action frénétique. Ce qui en fait l'un de nos jeux les plus attendus pour 2020.