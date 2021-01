Disney Plus est sur le point de doubler son catalogue avec Star - et bien sûr, le prix de l’abonnement augmente

Le 23 février, Disney Plus intégrera Star, un nouveau segment qui viendra s’ajouter à ceux existants (Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic) et qui proposera aux abonnés du service une grande variété de séries et de films pour adultes. La firme de Mickey vient de lister les premières franchises qui rejoindront la plateforme, production qui doubleront le catalogue en cours. Rien que ça.

Ainsi, la gamme de lancement de Star comprend des séries comme 24, Lost, Desperate Housewives, Atlanta, How I Met Your Mother, The X-Files, Prison Break et Black-ish. Et côté films ? Nous savons d’ores et déjà que la saga Die Hard sera présente dès le jour 1.

Le seul inconvénient à cette nouvelle offre de poids ? Le prix de Disney Plus passera à 8,99 € par mois ou 89,90 € par an à partir du 23 février (comme expliqué sur cette page d'aide) - bien que les abonnés actuels conserveront le tarif actuel de 6,99 € par mois/ 69,99 € par an jusqu'au 23 août 2021, selon Disney. C'est donc le bon moment pour souscrire à un abonnement annuel - de sorte à n’être assujetti au nouveau tarif qu’en 2022.

Disney a également confirmé que les deux premiers contenus Star Originals - exclusifs à la plateforme SVOD - seront la série policière Big Sky et le teen drama Love, Victor. Aux États-Unis, ces deux séries ont déjà été diffusées respectivement sur les chaînes ABC et Hulu.

Disney s’occupe de tout

L'intégrale de Lost sera disponible sur Disney Plus (Image credit: Disney)

Vous n'avez rien à faire pour obtenir le contenu additionnel de Star depuis Disney Plus - il sera automatiquement ajouté à l'application. Comme Star Wars, Marvel, National Geographic et Pixar, Star disposera de sa propre tuile sur la page d’accueil du service de streaming.

Star devrait concentrer des « milliers » d'heures de séries et de films provenant des catalogues Disney Television Studios, FX (Fargo, Sons of Anarchy et la prochaine adaptation TV d’Alien), 20th Century Studios et 20th Television. Disney possède beaucoup de productions classiques, et le nombre d'exclusivités que nous verrons arriver sur la plateforme devrait augmenter au fil de l’année.

Pour aider les parents à mieux gérer ce nouveau contenu mature, Disney Plus imposera un contrôle parental renforcé avec un catalogue famille et un catalogue adultes. Un système de classification des contenus et un code PIN permettront de verrouiller les séries et les films destinés aux plus de 12 ans.