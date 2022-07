Des images inédites du Fitbit Sense 2 et du Fitbit Versa 4

Les successeurs des smartwatches Fitbit Sense et Fitbit Versa 3 sont attendus dans le courant de l'année, et nous avons maintenant une meilleure idée de ce à quoi les nouveaux dispositifs vont ressembler, grâce à une série d'images qui ont fuité.

Les photos proviennent de 9to5Google, et tandis que les nouveaux modèles ne semblent pas radicalement différents des anciens, il y a quelques améliorations de conception qui méritent d'être soulignées. Nous nous attendons à ce que les wearables soient officiellement dévoilés d'un jour à l'autre.

Le changement le plus notable est sans doute l'introduction de boutons physiques pour remplacer les boutons capacitifs intégrés au boîtier. Ces derniers peuvent aider à réduire la taille de l'appareil, mais ils sont également plus difficiles à utiliser au poignet.

Des projets moins ambitieux

Le Fitbit Sense original était équipé d'un anneau en acier inoxydable utilisé pour prendre des mesures d'électrocardiogramme (ECG), et il semblerait que sur le Fitbit Sense 2, cet anneau a été intégré plus proprement dans l'écran et le boîtier, pour un aspect esthétique global plus soigné.

Le Sense 2 et le Fitbit Versa 4 semblent conserver les mêmes chargeurs magnétiques que leurs prédécesseurs, tandis que de légères modifications sous le boîtier pourraient indiquer l'introduction de nouveaux capteurs. Il semblerait que le GPS et l'étanchéité à 50 mètres fassent leur apparition sur les deux modèles.

Nous savons depuis un certain temps que ces nouvelles smartwatches sont en route, mais la rumeur d'un lancement au printemps est restée sans suite. Il est probable que Fitbit souhaite les mettre en vente avant la période des fêtes de fin d'année.

Analyse : pas encore de signes de Google

Fitbit a intégré la famille Google en 2019, mais nous n'avons toujours pas vu de preuve réelle de l'accord : Les produits de Fitbit n'ont pas changé de façon spectaculaire depuis lors, et les applications Fitbit et Google Fit restent complètement séparées les unes des autres.

Les smartwatches Fitbit actuelles ne fonctionnent pas sous Wear OS, et il est peu probable que les nouvelles le fassent non plus. Pour l'instant, vous avez besoin d'une application tierce pour synchroniser vos statistiques de Fitbit à Google Fit - ce qui est étrange compte tenu du fait que les deux sociétés travaillent désormais ensemble.

Nous devrons attendre de voir quelles modifications logicielles seront apportées au Fitbit Sense 2 et au Fitbit Versa 4. Il est possible qu'il y ait un support supplémentaire pour Google Fit, ou autre chose en termes d'intégration et de compatibilité des applications. Le temps nous le dira.

Ce que nous savons, c'est que la Google Pixel Watch est en route, et qu'elle pourrait être l'avenir des smartwatches développées par Google et Fitbit.