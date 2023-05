Découvrez Spacetop, le tout premier ordinateur portable livré sans écran

Utiliser plusieurs écrans, notamment sous Windows 11 , est un jeu d’enfant. Nous vous proposons d’ailleurs un guide afin de choisir les meilleurs écrans secondaires pour votre ordinateur. Cette option est d’ailleurs possible pour les ordinateurs portables. Toutefois, s’il est possible de remplacer un écran défectueux, il est actuellement presque impossible d’en changer le modèle sur un ordinateur portable. Le Spacetop propose une solution radicale : se passer d’écran, et une utilisation optimisée du casque VR.

Le Sightful Spacetop se débarrasse ainsi entièrement de l'écran et utilise la réalité augmentée pour créer un écran virtuel de 100 pouces, flottant devant votre visage. L’ordinateur possède donc un casque VR, mince et connecté, qui se placent à l'endroit où l'on s'attendrait à trouver l'écran de l'ordinateur portable.

Sightful Spacetop : un ordinateur qui mise tout sur la VR

Le Spacetop est donc conçu pour les voyageurs d'affaires qui souhaitent disposer d'un ordinateur portable doté d'un "écran" massif - et privé - que personne d'autre ne peut voir. Une fois le casque équipé, écran virtuel massif et incurvé apparaît devant vous, s'étendant au-dessus, au-dessous et sur les côtés.

Le Spacetop est ainsi conçu comme un outil professionnel, avec un processeur Arm optimisé, un système d'exploitation AOSP (Android à code source ouvert) et, de fait, un casque VR. Toutefois, le Spacetop de Sightful est pour le moement limité à un millier d’exemplaires, les utilisateurs étant invités à essayer l’appareil tout en donnant leur avis. Le prix de départ est fixé à 2 000 dollars (1850 euros).

L’ordinateur est équipé du processeur Snapdragon 865, de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le casque VR offre une résolution de 1080p par œil, à 72 Hz. Ce dernier est plutôt compact (146 x 175 x 44 mm, déplié) pour un poids total de 106 grammes, ce qui est plutôt léger pour un appareil de ce type.