Découvrez notre Top 3 des meilleures nouveautés Disney+ en mars 2023 !

Parmi les nouveautés les plus attendues en mars sur Disney+, difficile de ne pas commencer par la saison 3 de The Mandalorian dont on a déjà découvert le teaser. Le 1er épisode de cette nouvelle saison sortira le 1er mars. Vous pourrez ensuite découvrir un épisode par semaine pendant 8 semaines.

Mais ce n’est pas tout ! Dès le 1er mars prochain, vous pourrez aussi découvrir les 10 premiers épisodes de la saison 2 de la sitcom Abbot Elementary, déjà récompensée aux Emmys et aux Golden Globes. Cette série nous fait vivre l’histoire drôle et originale d’un groupe d’enseignants et de leur directrice dans une école publique de Philadelphie.

Enfin, au pied de notre Top 3 des meilleures nouvelles séries Disney+, on a bien évidemment tenu à mettre en avant l’arrivée des saisons 6 à 10 de l’anime japonais Bleach le 1er mars prochain ! Le temps de redécouvrir ce classique de l’animation japonaise, vous pourrez découvrir les saisons 11 à 16 dès le 29 mars. Au départ, Bleach est l’un des mangas les plus populaires du monde. On y suit les aventures d’Ichigo Kurosaki, un jeune lycéen qui peut voir les fantômes et de Rukia, une chasseuse d’âmes perdues.

Notre Top 3 des nouveaux films sur Disney+ en mars 2023

Disney+ ne s’arrête cependant pas à ces 3 séries pour le mois de mars 2023. Au cours du mois, vous pourrez en effet découvrir des films déjà cultes comme Le Dernier Duel de Ridley Scott. En ligne sur la plateforme le 17 mars prochain, il met en scène Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer et Ben Affleck dans un film qui raconte le dernier duel de mise à mort en France.

Le 24 mars prochain, vous pourrez aussi découvrir Ad Astra de James Gray. Avec Brad Pitt et Tommy Lee Jones, il suit les aventures d’un astronaute jusqu’aux confins du système solaire à la recherche de son père disparu.

Pour les petits comme les grands, Disney+ proposera également le 24 mars prochain le film d’animation En Avant avec Tom Holland, Chris Pratt et Julia Louis-Dreyfus. C’est le 22ème film des studios Pixar. Il nous emmène dans un univers urbain imaginaire où 2 frères elfes, Ian et Barley, cherchent à retrouver le peu de magie qu’il reste dans le monde.

Côté films, parmi toutes les nouveautés, vous trouverez également :

Au revoir là-haut le 3 mars.

le 3 mars. L’étrangleur de Boston le 17 mars.

le 17 mars. Liens de sang le 29 mars.

le 29 mars. The French Dispatch le 31 mars.

le 31 mars. Ron Débloque le 31 mars.

le 31 mars. Toi & Moi ? le 31 mars.

le 31 mars. Un Bal pour Harvard le 31 mars.

Côté séries, Disney+ va proposer :

Unprisoned le 10 mars.

le 10 mars. Ma Famille le 15 mars.

le 15 mars. Arrested Development - Saisons 1 à 3 le 22 mars.

- Saisons 1 à 3 le 22 mars. Tête à Tête le 24 mars.

le 24 mars. Atlanta - Saison 3 le 29 mars.

Enfin, pour les passionnés de documentaires, Disney+ va ajouter :