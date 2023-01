The Mandalorian : la bande-annonce est enfin sortie et elle fait très envie !

La saison 3 de The Mandalorian sera disponible en exclusivité sur la plateforme de streaming Disney+ dès le 1er mars prochain ! En attendant, on peut d’ores et déjà regarder sa bande-annonce afin d’en savoir plus sur ce que nous réservent ces 8 nouveaux épisodes.

Dans cette nouvelle saison, on va continuer de suivre les aventures de Din Djarin, le vrai prénom de The Mandalorian, à nouveau accompagné de… Grogu ! Bébé Yoda est donc à nouveau de la partie afin d’accompagner notre héros dans sa quête de rédemption, mais aussi de découvrir ses propres pouvoirs.

Le Mandalorien, de son côté, a décidé de se rendre sur sa planète natale, Mandalore, afin de se faire pardonner ses transgressions du passé. D’anciens alliés et de nouveaux ennemis croiseront son chemin aux 4 coins de l’Empire galactique.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous !

Que faut-il se rappeler avant de regarder la nouvelle saison ?

Attention SPOILERS ! Si vous n’avez pas encore regardé la saison 2 de The Mandalorian, ne lisez pas ce qui suit.

Dans la dernière saison de The Mandalorian, on a notamment découvert le prénom de celui que tout le monde appelle “Bébé Yoda”, à savoir “Grogu”. C’est Ahsoka Tano qui le dévoile dans le 5ème épisode de la saison. Le peuple de Grogu est un ordre de Jedi et The Mandalorian cherche à leur remettre l’enfant. À la fin de la saison, le Mandalorien remet finalement Grogu à… Luke Skywalker pour que celui-ci s’en occupe et l’entraîne. On a également pu voir dans la saison 2 le retour de Boba Fett.

(Image credit: Disney )

Dans cette 3ème saison de The Mandalorian produite par Jon Favreau, on retrouve au casting Pedro Pascal, Katee Sackhoff, Carl Weathers, Amy Sedaris, Giancarlo Esposito ou encore Emily Swallow.

Disney+ vous propose la série dans la section “Star Wars”, ainsi que des dizaines de films et de séries dans différentes catégories : Pixar, Marvel, Disney, Star Wars, National Geographic et Star.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Disney+.