La saison 3 de “Only Murders in the Building” sur Disney+ dévoile son incroyable casting

Disney+ a enfin annoncé la date de la sortie de la saison 3 de sa série originale “Only Murders in the Building”. En France, vous pourrez ainsi découvrir les nouveaux épisodes de la série à partir du 8 août prochain depuis la plateforme de streaming.

Créée par Steve Martin, John Hoffman (Grace et Frankie) et Dan Fogelman (This is us), la série voit également à son casting des célébrités telles que Martin Short ou encore Selena Gomez.

Savant mélange d’enquête et d’humour, elle suit les aventures de 3 personnes, Charler, Oliver et Mabel, obsédées par les crimes et les enquêtes. Ils ne se connaissent pas jusqu’à ce qu’un de leur voisin meure dans des circonstances étranges à l’intérieur de leur résidence huppée du upper West Side à New York. Les 3 individus décident alors d’allier leurs compétences pour découvrir la vérité sur ce qu’ils présument être un meurtre et enregistrent un podcast afin d’enregistrer leurs avancées.

Meryl Streep et Paul Rudd rejoignent le casting

Pour cette 3ème saison, la série frappe un grand coup avec l’ajout de 2 comédiens de taille au casting : Meryl Streep et Paul Rudd. On a d’ailleurs pu découvrir sur le compte Twitter de Steve Martin une photo des coulisses de la série réunissant ce casting en or.

Steve Martin (Image credit: Disney Plus)

On n’en sait cependant pas plus sur cette saison 3 qui nous réserve sûrement bien des surprises… La série est disponible dans la rubrique “Star” de la plateforme de streaming Disney+. Pour la regarder, vous devez désactiver le contrôle parental via un code PIN. Vos visionnages sont ainsi sécurisés et vous êtes sûr que les plus jeunes membres de votre famille ne tomberont pas sur un programme inadapté.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Disney+.