Partagez vos vidéos de confinement et gagnez une caméra GoPro - voici comment participer

Pour combattre l’isolement et l’ennui, il y a ceux qui lancent leur jeu MMO favori, il y a les autres qui se plongent dans un livre ou binge-watchent de l’aube au crépuscule. Et puis il y a GoPro qui a décidé d’occuper les vidéastes amateurs en leur proposant un nouveau concours quotidien. L’objectif : casser la routine du confinement total en diffusant des petites pastilles vidéo originales… tournées à domicile ! A la clé, des caméra GoPro Hero 8 Black ou Max à gagner.

Le #HomePro Challenge (c’est son nom) est ouvert jusqu’au 30 avril, à tout le monde. Les vidéos peuvent être filmées depuis n’importe quel support, qu’il s’agisse de votre photophone ou d’un appareil photo sans miroir. Chaque jour, la marque GoPro choisit et diffuse cinq de ses vidéos préférées. Les gagnants ont dès lors le choix de leur gain et reçoivent en complément un abonnement de cinq ans à la plateforme cloud GoPro Plus, idéale pour stocker ses créations.

Comment participer ? C'est assez simple. GoPro vous recommande naturellement de télécharger et d'utiliser son application pour Android et iOS, mais ce n'est pas indispensable. La condition principale pour s’inscrire étant de partager votre vidéo sur Instagram, YouTube, Facebook ou TikTok avec la mention des hashtags #GoPro et #HomePro. Afin que GoPro puisse trouver votre film.

Besoin d’inspiration ?

La vraie difficulté, à vrai dire, réside dans le scénario de votre vidéo. Sachant que les décors, eux, risquent vite d’être limités. Quels types de courts-métrages le jury de GoPro favorise-t-il ? Visiblement, les clips musicaux, les tutos scientifiques déjantés (le classique mélange Coca + Mentos par exemple), les exploits sportifs en intérieur l’intéressent un peu plus que le reste des productions. Il rappelle d’ailleurs assez fréquemment son credo : « jonglez avec la folie, on veut voir ça ! »

Si vous devenez l'un des heureux gagnants à venir, quel GoPro devriez-vous choisir ? La Hero 8 Black comme la Max s’avèrent toutes les deux de superbes caméras d'action. La première est un modèle sportif habituée à filmer la vitesse, tandis que la seconde préférera les situations extrêmes avec des prises de vue à 360 degrés.

Certes, la GoPro Max coûte plus cher que la Hero 8 Black. Mais nous vous recommandons d'opter pour la seconde si vous tournez principalement des vidéos traditionnelles. La Max est très amusante et délivre un processus de montage vidéo à 360 degrés impressionnant. Néanmoins, la qualité des séquences 2D n’est pas tout à fait à la hauteur de celle de la Hero 8 Black et de son objectif Fisheye.