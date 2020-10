Minecraft Dungeons est maintenant disponible sur PC et consoles - voici comment le télécharger

Dépasser la barre des 200 millions d’exemplaires vendus aux quatre coins de la planète ne suffisait pas au hit des studios Mojang. Pour fêter ses onze ans de succès, Minecraft sort un hack and slash très prometteur sur PC et consoles. Son nom : Minecraft Dungeons.

Ceux qui ont passé des années à braver les dangers renfermés dans les donjons de la trilogie Diablo, et qui attendent désespérément Diablo 4, trouveront ici de quoi patienter. Minecraft Dungeons met de côté le gameplay bac à sable qui a fait le succès de la franchise de Mojang, ne conservant que son esthétique en voxel art. Oubliez l’exploitation minière et l’artisanat, contentez-vous de piller et de taillader les ennemis.

Pour toute la famille

Bien sûr, nous sommes loin de l’exploration macabre de donjons et du contenu mature du jeu de 1997. Minecraft Dungeons s’adresse à un public familial et mise sur des sessions multi-joueurs conviviales pour perdurer. Comptez seulement entre 8 et 10 heures pour la campagne solo mais des après-midis entiers pour la section MMO. A n’en pas douter, cette extension est en passe de devenir aussi populaire que la version basique de Minecraft.

Côté histoire, vous incarnez un aventurier - que vous commencerez par personnaliser - comme on en trouve dans toute bonne série de Donjons et Dragons. Tentant de vous faire un nom ou de vous enrichir dans les contrées de la Surface, vous êtes très vite confronté au corrompu Arch-Illageois et à ses hordes de monstres. Ces derniers n’ont qu’un but : la destruction totale et définitive du monde (c’est original). Vous serez amené à parcourir plusieurs niveaux, ramassant des tonnes de nouvelles armes et armures et affrontant des ennemis de plus en plus gros, jusqu’au boss de fin. Les situations sont souvent drôles et plairont, avant tout, aux habitués de l’univers Minecraft.

Voici comment vous pouvez obtenir et télécharger Minecraft Dungeons sur votre PC ou votre console de jeu :