Comment Final Fantasy 16 prend vie avec la console PS5

Final Fantasy 16 s'annonce comme l'épisode de la série le plus vaste et le plus détaillé à ce jour. Il tire pleinement parti des capacités de la PS5 pour répondre à ses ambitions. Sa sortie est prévue pour le 22 juin.

La plus grande différence qui sépare Final Fantasy 16 sur PS5 de la plupart de ses prédécesseurs est le système de combat en temps réel qui fait la part belle au spectacle. Pour ce faire, il utilise le SSD NVMe et les prouesses du processeur graphique de la console pour mettre en scène des combats impossibles à réaliser sur du matériel plus ancien.

L'équipe du PlayStation Blog (s'ouvre dans un nouvel onglet) a pu mettre la main temporairement sur Final Fantasy 16 et son retour nous permet de comprendre pourquoi ce RPG deviendra "un titre essentiel de la PS5". En témoignent les affrontements contre les Eikons, des monstres géants que l'on affronte tout au long du périple. Inspiré des Kaiju japonais, ces créatures sont plus grandes les unes que les autres et vous défient pour savoir de quoi vous êtes capable. D'après les premiers éléments de gameplay dévoilés, il semblerait que le jeu ait plus de points communs avec un jeu comme God of War Ragnarok qu'avec un JRPG ordinaire.

(Image credit: Square Enix)

Le combat semble avoir été influencé par Devil May Cry 5 en termes de dimension et de style cinématographique. Donc, si vous êtes un fan des combats à grand spectacle, Final Fantasy 16 devrait vous satisfaire avec de longs combos à réaliser et des mouvements spéciaux qui ne sont accessibles qu'au bout d'un certain temps.

Pour un jeu aussi rapide, il n'est pas surprenant que le système interne de la PS5 ait été nécessaire. La console utilise la technologie NVMe Gen 4.0 et le stockage peut être élargi avec d'excellents SSD si vous manquez de place sur le système. Cela se traduira par un univers de jeu fluide, sans temps de chargement, puisque certains des meilleurs jeux PS5 peuvent passer du menu au gameplay en moins de 5 secondes. Vous n'aurez pas à attendre longtemps pour entrer dans de nouvelles zones, vous battre lors de rencontres aléatoires et regarder des cinématiques.

Bien qu'elle n'ait pas été pleinement détaillée, la prise en charge du retour haptique du DualSense a été confirmée. Peu d'informations sont disponibles quant au rôle que joueront, le cas échéant, les gâchettes adaptatives, mais vous devriez être en mesure d'obtenir une expérience immersive grâce aux vibrations HD localisées. Cela signifie que tout, des explosions aux mouvements les plus subtils, sera capturé aussi précisément que possible.

Un monde divisé

(Image credit: Square Enix)

Tout ce que nous pu voir de Final Fantasy 16 semble incroyablement prometteur. En tant que joueur peu fan des JRPG au tour par tour, nous avons vraiment apprécié la tonalité plus punchy des combats de ce nouvel épisode.

Le concept de rester là et d'attendre son tour pour frapper ne nous a jamais vraiment convaincu. Il est certain que si une bête géante descendait du ciel et commençait à tout détruire, la dernière chose qu'elle ferait serait d'attendre patiemment avant de réduire la population en charpie.

Les autres opus de la série ont bien sûr expérimenté le combat en temps réel. Nous l'avons vu avec le système de combat croisé actif de Final Fantasy 15, et plus tard avec les jauges de combat en temps réel de Final Fantasy 7 Remake. Cependant, le combat de Final Fantasy 16 semble plus rapide et plus dynamique que ses prédécesseurs et semble offrir un grand pas en avant aux joueurs. Au lieu de ralentir les choses, l'action semble être resserrée et concentrée, ce qui, nous l'espérons, donnera lieu à des affrontements bien plus intéressants et stimulants.