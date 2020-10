Quand iOS 14 et watchOS 7 perturbent vos iPhone et Apple Watch

Vous possédez une Apple Watch et un iPhone ? Vous les avez couplés ? Et vous venez d’installer watchOS 7 et iOS 14 ? Il est possible que vous rencontriez quelques bugs irritants en ce moment, comme bon nombre d’utilisateurs. Certaines données compilées par les capteurs santé disparaissent, des itinéraires enregistrées manquent à l’appel, des applications fitness refusent de s’ouvrir, tandis que les batteries de ces appareils s’emballent et se déchargent bien trop rapidement.

C’est un scénario cauchemardesque pour Apple et ses clients les plus fidèles. Mais la solution à ces problèmes l’est tout autant, puisqu’elle consiste à réinitialiser à l’état d’usine votre Apple Watch et votre iPhone. En vous assurant de sauvegarder vos données sur iCloud au préalable. Une fois l’opération effectuée, il vous sera encore demandé de réimporter les données sauvegardées vers leurs appareils d’origine.

🔋iOS 14 battery drain issues?⌚️Do you have an Apple Watch paired w/ your iPhone?📱It may require resetting BOTH, says Apple.☁️Backup to iCloud first!October 1, 2020

Les bugs d'iOS 14 persistent depuis la sortie de la mise à jour le mois dernier. Un état relativement classique qui suit tout déploiement d’une nouvelle mise à niveau pendant quelques semaines. Ce qui s’avère moins ordinaire, c'est qu'un problème si radical ne puisse être corrigé par une mise à jour incrémentielle du système d'exploitation (iOS 14.0.1 n’est pas parvenu à supprimer cette anomalie).

Gardez à l'esprit que ce défaut logiciel est ici spécifique aux usagers d’une Apple Watch. Si iOS 14 épuise la batterie de votre iPhone, mais que vous ne possédez pas de montre connectée Apple, la réinitialisation de votre smartphone serait une perte de temps inutile (et risquée). Vous devez espérer alors qu'un autre correctif, moins radical, apparaisse dans une prochaine mise à jour Apple.

La réinitialisation à l’état d’usine de votre iPhone et de votre Apple Watch reste un procédé assez simple, mais vous devrez suivre chaque étape avec attention pour ne perdre aucune donnée importante.

Tout d'abord, il vous faudra dissocier votre Apple Watch de votre iPhone à l'aide de l'application Watch. Cela créera automatiquement une sauvegarde des données de la smartwatch sur votre iPhone, tout en effaçant son contenu et ses paramètres.

Ensuite, vous devrez vous rendre dans les réglages iCloud. Assurez-vous que la sauvegarde automatique des données est activée sur l'application Health, puis sélectionnez « Sauvegarde iCloud » et ensuite « Sauvegarder maintenant » pour enregistrer toutes les données de votre iPhone et de Watch. Si vous n'y parvenez pas, vous devrez gérer le stockage de votre téléphone et éventuellement effacer les sauvegardes iCloud précédentes pour faire de la place.

Après avoir sauvegardé votre iPhone sur iCloud, la troisième étape constitue le moment que vous redouterez le plus : dans les réglages, sélectionnez « Général », « Réinitialiser » puis « Effacer tout le contenu ».

Maintenant, votre téléphone devrait être « réparé » et prêt à réimporter vos données. Allumez-le, et assurez-vous de choisir l'option de restauration à partir de votre sauvegarde iCloud. Il vous suffit ensuite d'ouvrir l'application Watch, de coupler à nouveau votre iPhone à votre Watch, puis de sélectionner l'option « Restaurer à partir de la sauvegarde » depuis l'application pour récupérer toutes vos données.