Brit Awards 2020 : comment regarder l’émission en direct depuis votre TV, votre smartphone ou votre ordinateur ?

La France a ses Victoires de la Musique, le Royaume-Uni (et le monde) célèbre en grandes pompes les Brit Awards, le meilleur de la pop music mis en scène dans un show qui n’a rien à envier aux Oscars. Au programme : les plus grands groupes, artistes masculins et féminins de l’année nous en mettent plein la vue et les oreilles. Cependant, cette année, il semblerait qu’aucune chaîne française ne retransmette l’événement.

Brit Awards 2020 - où et quand ? Les Brit Awards 2020 seront diffusés en direct de l'O2 Arena à Londres et en simultané sur la chaîne anglaise ITV. Le mardi 18 février, à partir de 21 heures.

Celui-ci sera animé, comme l’an dernier, par l'humoriste Jack Whitehall. En termes de performances live, les spectateurs de l’édition 2020 seront comblés avec des interventions de Stormzy, Harry Styles, Billie Eilish, Mabel ou encore Lewis Capaldi. Sans oublier Celeste, étoile montante de la scène musicale britannique. Un spectacle incontournable.

Les Brit Awards ont récemment été critiqués pour leur manque de nominations féminines. Et ce malgré la présence de Charli XCX, Freya Ridings, Mabel et Mahalia dans la sélection finale.

En direct du Royaume-Uni

Vous aimeriez bien assister à la remise des prix mais vous n’êtes pas domicilié(e) au Royaume-Uni ? Il existe tout de même une solution pour regarder en direct les Brit Awards depuis n'importe quel endroit.



Il vous suffit de zapper sur la chaîne anglaise ITV qui diffuse l’événement en direct, à partir de 21 heures, ce soir. Pour ce faire, utilisez un VPN associé au service de streaming TVPlayer. Le mode opératoire est on ne peut plus simple et rapide, vous n’avez qu’à respecter les trois étapes ci-dessous.

1. Téléchargez et installez un VPN

La meilleure façon de diffuser gratuitement un programme britannique en dehors du Royaume-Uni est de télécharger et d'installer un VPN avec une version d'essai gratuite ou, au moins, une garantie de remboursement sous 30 jours. Nous avons testé la majeure partie des services VPN sur le marché et nous considérons ExpressVPN comme le meilleur. Il se veut compatible avec une multitude d'appareils (y compris Apple TV ou les consoles Xbox + PlayStation) et se classe parmi les plateformes les plus rapides du marché. De plus, si vous optez pour un abonnement annuel, vous vous verrez offrir trois mois d’utilisation gratuite. Avec la possibilité d’annuler et de vous faire rembourser votre souscription sous 30 jours ! Cliquez ici pour essayer ExpressVPN (avec sa garantie de remboursement).

2. Connectez-vous au serveur approprié

Exécutez l'application VPN et cliquez sur l’option « Choisir un serveur ». Sélectionnez un emplacement de serveur au Royaume-Uni pour finaliser cette étape.

3. Rendez-vous sur TVPlayer.com

Le service TVPlayer.com est gratuit et constitue le canal de diffusion le plus pertinent pour accéder au direct des Brit Awards en toute légalité. Il s'agit d'un service fiable qui offre également une excellente qualité d'image et de son. Et choisissez la chaîne ITV pour assister au live musical dans les conditions du direct.

Brit Awards 2020 : qui sont les nominés ?

Meilleur artiste solo masculin : Dave, Harry Styles, Lewis Capaldi, Michael Kiwanuka, Stormzy



Meilleure artiste solo féminine : Charli XCX, FKA Twigs, Freya Ridings, Mabel, Mahlia



Meilleur groupe : Bastille, Bring Me The Horizon, Coldplay, D-Block Europe, Foals



Meilleur nouvel artiste : Aitch, Dave, Lewis Capaldi, Mabel, Sam Fender



Chanson de l'année : AJ Tracey - Ladbroke Grove, Calvin Harris & Rag'n'Bone Man - Giant, Dave feat Burna Boy - Location, Ed Sheeran & Justin Bieber - I Don't Care, Lewis Capaldi - Someone you Loved, Mabel - Don't Call Me Up, Mark Ronson feat. Miley Cyrus - Nothing Breaks Like a Heart, Sam Smith & Normani - Dancing With A Stranger, Stormzy - Vossi Vop, Tom Walker - Just You and I



Artiste solo masculin international : Bruce Springteen, Burna Boy, Dermot Kennedy, Post Malone, Tyler The Creator



Artiste solo féminine internationale : Ariana Grande, Camila Cabello, Billie Eilish, Lana Del Rey, Lizzo

Nous testons et évaluons les services VPN dans un contexte d'utilisation récréative légales. A savoir, accéder à un service depuis un autre pays (sous réserve des conditions générales de ce service). Protéger votre seule sécurité et renforcer votre confidentialité en ligne lorsque vous êtes à l'étranger.

Nous ne soutenons ni n'approuvons l'utilisation illégale ou malveillante des services VPN. La consommation de contenu piraté payant n'est ni avalisée, ni approuvée par Future Publishing.