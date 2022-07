Avatar a été remasterisé en haute définition, mais votre téléviseur 4K actuel ne peut pas le supporter

Avatar, le film de science-fiction épique de James Cameron sorti en 2009, sera remasterisé en haute fréquence d'images (HFR), tout comme Titanic, son film de 1997. Cette annonce a été faite par Pixelworks, les développeurs de la technologie TrueCut Motion utilisée pour transformer les superproductions du réalisateur en vue de leur retour dans les salles de cinéma.

"Nous ramenons Avatar et Titanic sur grand écran, en les améliorant à tous égards", a déclaré James Cameron dans un communiqué de presse de Pixelworks. "Nous présenterons les deux films en 4K avec des visuels à gamme dynamique élevée et nous avons travaillé avec la plateforme TrueCut Motion de Pixelworks pour remasteriser les films en haute définition, tout en conservant l'aspect cinématographique de l'original."

Qu'est-ce que l'HFR ?

Pour expliquer le HFR, nous devons d'abord parler des fréquences d'images et de leur différence entre les formats film et vidéo. Les films tournés à l'aide de caméras cinématographiques et numériques sont capturés à une fréquence de 24 images par seconde (ips), tandis que les émissions télévisées telles que les journaux télévisés, les émissions sportives et les sitcoms sont tournées en vidéo à 50 ou 60 ips selon le pays.

Le principal avantage de l'affichage des images à une fréquence de rafraîchissement plus élevée, comme 50 ou 60 Hz, est que les programmes tels que le sport, avec beaucoup d'action rapide, sont plus clairs et détaillés. La même action capturée et affichée à un taux de 24 ips aura une résolution de mouvement beaucoup plus faible, avec pour résultat final des images relativement floues et une action moins fluide.

Pour remédier à cette situation au cinéma, des réalisateurs comme Peter Jackson dans Le Hobbit, par exemple, ont augmenté la fréquence d'images de la caméra à 48 ips en HFR. Et si la version HFR du Hobbit a reçu un accueil mitigé au cinéma, l'amélioration de la résolution des mouvements apportée aux nombreuses séquences d'action du film était indéniable.

La technologie TrueCut Motion

La technologie TrueCut Motion, selon le communiqué de Pixelworks, "permet aux cinéastes de régler le mouvement, avec n'importe quelle fréquence d'images source, plan par plan, en post-production". Le communiqué ajoute que la plate-forme "garantit que ces choix créatifs sont restitués de manière cohérente sur chaque écran, que ce soit au cinéma ou à la maison."

La technologie TrueCut Motion a fait l'objet d'une démonstration par Pixelworks et le fabricant de téléviseurs TCL au salon CES début 2022. Cette démonstration nous a permis de revoir des séquences HFR du film Le Hobbit, mais cette fois-ci traitées avec TrueCut Motion.

La version HFR remastérisée du Hobbit affichée sur le téléviseur TCL était bien meilleure que la version découverte en salle : les images conservaient les détails dans les séquences d'action rapide, mais les prises de vue plus standard n'avaient pas le même effet de "feuilleton" accéléré qui pouvait sembler, au mieux, peu naturel et, au pire, dérangeant.

Pour développer un peu plus le communiqué de presse de Pixelworks, la technologie est un processus de "motion grading" qui permet de faire varier le mouvement de l'image dans un conteneur à haute fréquence d'images (HFR) de 48 Hz, scène par scène. En fait, il s'agit d'un procédé similaire à l'étalonnage HDR Dolby Vision, qui permet d'ajuster l'écart entre les ombres les plus profondes et les hautes lumières des images, scène par scène, pendant la post-production.

(Image credit: Paramount/20th Century Fox)

TrueCut Motion sur les téléviseurs ?

Si des versions à plus haute résolution d'Avatar et de Titanic sont clairement en préparation pour les salles de cinéma grâce à Pixelworks, cela ne signifie pas nécessairement que nous pourrons les voir chez nous.

La raison tient dans le fait que la technologie TrueCut Motion est un processus de bout en bout - tous les composants de la chaîne de production et de présentation doivent la prendre en charge. Même les caméras de cinéma numérique utilisées pour la production de films doivent être équipées de la technologie de capture de mouvement variable.

Cela signifie que votre téléviseur devra également prendre en charge la fonction TrueCut Motion. Il s'agit de l'équivalent cinématographique du taux de rafraîchissement variable (VRR), une fonction HDMI 2.1 incluse dans les téléviseurs les plus récents, qui élimine le "déchirement" de l'écran et permet des mouvements plus fluides pendant les jeux, en synchronisant le taux de rafraîchissement du téléviseur avec la sortie variable des jeux sur les consoles Xbox et PlayStation de nouvelle génération.

Le plateau utilisé pour la démonstration au CES 2022 était équipé de TrueCut Motion. Il s'agit donc d'une technologie qui peut facilement faire l'objet d'une licence et être intégrée aux téléviseurs, ce que TCL prévoit de faire. À l'époque, le fait que Peter Jackson ait accepté que les séquences du film The Hobbit soient utilisées par Pixelworks était de bon augure pour l'avenir de la technologie d'étalonnage de mouvement. Aujourd'hui, avec l'adhésion totale de James Cameron, ses chances de se retrouver sur les meilleurs téléviseurs 4K semblent encore meilleures.