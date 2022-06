Test TCL 55C835 Mini-LED 4K

(opens in new tab)

Malgré son prix de milieu de gamme, le téléviseur 4K TCL C835 offre la commodité de Google TV, ainsi qu'un affichage Mini-LED et des performances globales qui peuvent rivaliser avec n’importe quel modèle OLED en termes de gamme dynamique et de fidélité colorimétrique. Avec des connexions généreuses, un son décent et quelques fonctionnalités intéressantes pour les joueurs consoles, ce téléviseur saura aisément régner au centre de votre salon.

Le TCL 55C835 en résumé

La série de téléviseurs 4K TCL C835 s'appuie sur les technologies clés de la gamme précédente C825, avec quelques fonctionnalités supplémentaires et une belle mise à niveau.

Le rétroéclairage est toujours assuré par des mini-LED, mais il s'agit ici d'une quatrième génération qui augmente la luminosité jusqu'à 1 500 nits, avec un niveau de contrôle des LED bien plus élevé étendant également la plage dynamique. Les milliers de minuscules LED de notre unité de test (55 pouces) sont regroupées en 240 zones à gradation locale, tandis que le C835 de 65 pouces en compte 288 et celui de 75 pouces 360.

Cette technologie d’affichage concède une couche de points quantiques afin de délivrer des couleurs RVB avec un taux revendiqué de 100% de l'espace DCI-P3, supérieur même aux dernières dalles QD-OLED. Ce téléviseur projette des pelouses d’un vert vif et des océans d’un bleu profond.

Google TV remplace Android TV en tant qu'interface intelligente, rassemblant des recommandations et donnant accès à des lignes d’applications quasi-infinies. La télécommande permet d'accéder instantanément à six d'entre elles à partir de boutons dédiés (les services varient selon les pays), et vous invite à interagir vocalement avec le téléviseur, depuis votre canapé. Les joueurs consoles sont gâtés avec une fréquence d’images de 120/144 Hz et un input lag de 6 ms.

Les paramètres par défaut donnent des résultats impressionnants, prenant en charge les contenus à gamme dynamique élevée en HDR10 ou Dolby Vision - pour lesquels Dolby Vision IQ peut ajuster automatiquement les paramètres en fonction de l'environnement de votre pièce. Nous avons pu visionner des émissions ultra dynamiques comme Formula 1 : pilotes de leur destin sur Netflix, avec un niveau de détail et un réalisme extraordinaires, dignes d'un modèle OLED. Un niveau de performances qui fait de ce téléviseur une véritable bonne affaire.

(Image credit: TechRadar)

Le TCL C835 est officiellement disponible depuis le 1er juin 2022. Le modèle de base (55 pouces) vous coûte 1 290 €, tandis que les versions les plus grandes - 65 et 75 pouces - affichent les tarifs respectifs de 1 490 et 2 290 €.

Design

Presque pas de bordures

Fin mais pas trop

Excellente télécommande

Le TCL C835 est pratiquement dépourvu de cadre, avec une épaisseur de 2-3 mm sur la partie supérieure contre 1 cm pour la partie inférieure. La technologie Mini-LED empêche une réelle finesse en profondeur, mais le tiers supérieur du téléviseur ne s'étend néanmoins que sur 3 cm de profondeur, doublant à 6 cm pour la section inférieure intégrant les circuits et la connectivité. Comme c'est une habitude chez TCL, ces connexions se concentrent toutes sur le côté droit - ce qui nous sort des propositions les plus communes.



La télécommande est digne d'éloges, elle reste très simple, avec ces six touches uniques spécifiques aux services et un cercle supérieur pour activer les commandes vocales.

Le déballage et l'installation ont été assez faciles avec le 55 pouces ; il y a un élévateur pour soulever le téléviseur de sa boîte. Tous les bords sont excessivement protégés par un film plastique, afin que vous puissiez l'incliner en toute sécurité pendant que vous fixez le support central. Une opération facile à six vis seulement.

(Image credit: TechRadar)

Caractéristiques principales

Google TV

Technologie Mini-LED

Dolby Vision IQ

L'interface Google TV exploitée ici repose sur Android 11, et mettra de nombreux utilisateurs à l'aise avec ces menus familiers et la façon dont vous pouvez accéder à vos applications préférées, aux services de replay et à vos différents abonnements VOD/SVOD. Sans oublier les paramètres essentiels. TCL a également ajouté son propre "network", qui est en fait constitué de dizaines de chaînes en direct, plus des centaines de programmes à la demande - notamment des documentaires.

Fiche technique Taille d'écran : 55, 65 et 75 pouces

Technologie d'affichage : Mini LED LCD

Résolution : 4K

Support HDR : Dolby Vision, HDR10, HLG

Support audio : Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS

Interface : Google TV

Ports HDMI : 4

Google facilite également l'installation, en connectant le téléviseur à votre réseau domestique et en vous expliquant comment manipuler la télécommande pour activer les commandes vocales.

Ce qui distingue ce téléviseur de ses concurrents, c'est la qualité de son traitement et de sa diffusion de l'image, d'abord les zones de mini-LED qui créent la lumière, puis le champ de points quantiques qui convertit la lumière bleue en blanc… en passant par un nouveau type de dalle LCD VA qui octroie un grand angle de vision. Enfin, vous bénéficiez d’un revêtement antireflet qui favorise les performances dans une pièce éclairée.

Dolby Vision IQ vise aussi à optimiser les performances, en utilisant un capteur de lumière pour adapter les paramètres à votre éclairage ambiant lorsque vous regardez n’importe quel contenu Dolby Vision. Vous pouvez cependant passer facilement en mode Dolby Vision Dark ou Light, à partir duquel vous pouvez configurer d'autres menus. Comme le lissage de tout mouvement excessif et le réglage des températures de couleur par défaut, de "chaud" à "neutre", pour des résultats plus réalistes.

Les connexions se trouvent toutes sur le côté droit, avec quatre entrées HDMI différentes - de la HDMI 1 capable de fonctionner à 48 Gbps pour les jeux en 4K/144Hz, à la HDMI 2 marquée 4K/120Hz. L'entrée HDMI 4 permet de même de transmettre le son HDMI eARC à un récepteur ou une barre de son connectés. Une sortie audio numérique optique est disponible, ainsi qu'une minijack pour casque analogique stéréo.

Il y a deux emplacements USB-A pour la lecture ou le stockage de fichiers, afin de permettre la mise en pause, l'enregistrement et la lecture décalée de vos programmes. Vous obtenez aussi une prise antenne et une mise en réseau Ethernet (ou le Wi-Fi bi-bande intégré), ainsi qu'une entrée AV minijack. Plus un câble répartiteur fourni au cas où vous voudriez brancher un caméscope ou un magnétoscope VHS. Sait-on jamais…

(Image credit: TechRadar)

Qualité d'image

Luminosité époustouflante

Couleurs vives

Gamme dynamique bien gérée

Nous avons eu très peu de problèmes pour obtenir une qualité d'image spectaculaire avec le TCL C835, que ce soit en streaming 4K HDR depuis les applications Google TV ou en lecture via HDMI depuis une Apple TV 4K, voire un lecteur Blu-ray UHD.

Les magnifiques séquences filmées par drone de la série Make or Break : au sommet des vagues sur Apple TV Plus affichent une netteté et une vivacité à couper le souffle sur le C835. Lors d'un extrait filmé à Newcastle, en Nouvelle-Galles du Sud, nous avons figé le plan d'une salle de sport et nous nous sommes approchés de l'écran. Des centaines, voire des milliers de personnes, remplissaient la tribune, et pratiquement chaque visage pouvait être vu individuellement. Les détails se révèlent étonnants (voir l’image ci-dessus).

Nous n'avons guère eu besoin d'ajuster les couleurs, mais nous avons gardé un œil sur les paramètres de mouvement, qui permettent de contrôler la réduction du flou et du tremblement sur une échelle de 0 à 10. Les réglages supérieurs de ces paramètres ont donné un aspect "vidéo" excessivement propre, où l'on voit plus d'images interpolées que d'images réelles. Mais les réglages les plus bas, sélectionnés automatiquement en mode "Vidéo", produisent des saccades notables sur les longs plans panoramiques. Une valeur assez élevée de 6 ou 7 pour les deux paramètres a été un compromis raisonnable, avec la bascule Clear LED Motion également activée. Car cela semblait minimiser tout effet vidéo boueux et fournir la palette de couleurs la plus précise.

Les résultats ont été plus remarquables lors de la conversion ascendante à partir de Blu-ray standard et même de DVD. Cette année, TCL a mis en œuvre l’upscaling à super-résolution Deep Learning AI, tandis que la simple "IA" adapte davantage les paramètres à des contenus spécifiques. Il reste bien sûr difficile de juger dans quelle mesure cela aide ou interfère, mais les plus vieux épisodes de Star Trek sont apparus presque aussi brillants que leurs versions remasterisées.

(Image credit: TechRadar)

Qualité audio

Un son bien équilibré

Caisson de basses à l'arrière

Haut-parleurs de marque Onkyo

Le son intégré est meilleur que celui d'un téléviseur ordinaire, grâce à des haut-parleurs stéréo orientés vers le bas et à un caisson de basse très pratique situé au milieu du dos du téléviseur. Ces haut-parleurs étoffent le son de manière à ce que le téléviseur puisse répondre aux besoins des téléspectateurs en journée. Il lit même vos playlists musicales avec une scène sonore acceptable.

Pour une musique de haute qualité, ou pour une bande son avec un réel impact, vous devez privilégier un véritable système stéréo ou surround ; le TCL accepte les bandes sonores Dolby Atmos et DTS et peut les transmettre à un système audio externe via HDMI eARC.

Interface et menus

Plusieurs plateformes de streaming vidéo et services replay inclus

Network TCL

Google TV offre une interface familière et bien organisée, avec un accès facile à tous les principaux services SVOD et replay. Elle vise à remplir intelligemment l’écran d'accueil avec les divers contenus que vous avez préalablement sélectionnés.



Google TV est également livré avec Google Assistant. Le téléviseur TCL ne réagit pas lui-même à une commande "OK Google", mais utilise la télécommande comme une extension du microphone. Appuyez sur la touche "Google Voice" de la télécommande, maintenez-la enfoncée et parlez. Vous pourrez faire des demandes utiles telles que "Passer à HDMI 1" ou "Muet". Compte tenu de son intégration vidéo, Google répond aux questions comme s'il s'agissait d'un écran intelligent plutôt que d'une enceinte connectée.

Pour les adeptes des services vocaux alternatifs, le C835 peut aussi se coupler aux appareils connectés Alexa.

Outre les entrées physiques et les applications, vous pouvez envoyer des vidéos sur le téléviseur à l'aide de Chromecast, MiraCast et, depuis cette année, AirPlay 2 (si vous possédez un appareil Apple).

(Image credit: TechRadar)

Faut-il acheter le TCL 55C835 ?

(Image credit: TCL)

Achetez-le si...

Vous visionnez beaucoup de contenus 4K

La brillance et la netteté du TCL C835 permettent de tirer le meilleur parti des contenus 4K en streaming et des Blu-ray UHD, tandis que les modes Dolby Vision délivrent une gamme dynamique résolument élevée. Les son Atmos et DTS, quant à eux, peuvent être transférés à un système de sonorisation suffisamment grand via HDMI eARC.

Vous évoluez aisément dans l’écosystème Google

L'interface Google TV sera facile à adopter pour n'importe quel utilisateur (oui, même les inconditionnels d'Apple, puisqu’elle supporte AirPlay 2 après tout), mais ceux qui sont déjà familiarisés avec l’ensemble des services Google s'y retrouveront mieux que quiconque.

Vous disposez d’une pièce lumineuse

Avec une luminosité maximale de 1 500 nits pour le téléviseur de 55 pouces et des paramètres qui s'adaptent aux conditions de votre pièce, le TCL C835 est un choix idéal pour maîtriser la lumière ambiante. A privilégier face à un téléviseur OLED ou un écran LCD moins lumineux.

Ne l'achetez pas si...

Vous possédez le modèle C825 de l'année dernière

Bien que le C835 apporte des améliorations significatives en termes de luminosité et de plage dynamique, il n'est pas utile de se débarrasser de son prédécesseur. Ce dernier pouvant encore bénéficier de multiples mises à jour logicielles.

Vous attendez patiemment une nouvelle technologie d’affichage

Nous vivons à une époque où plusieurs technologies d'affichage entrent en concurrence frontale pour concéder le meilleur rapport qualité-prix. Alors que le Mini LED nous impressionne beaucoup en termes de valeur pour le moment, TCL mise sur l’OLED fabriqué par impression à jet d'encre qui attend dans les coulisses, tandis que le QD-OLED fait déjà son entrée sur le marché. De nombreux foyers devraient donc changer de téléviseur dans les prochaines années, et vous pourriez avoir intérêt à attendre ce déluge d’innovations.