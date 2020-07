La marque Asics lance un nouveau masque de protection adapté aux coureurs

La marque de sport Asics, connue notamment pour ses modèles de chaussures destinées à la course à pied, vient de dévoiler un nouveau masque de protection spécialement conçu pour les coureurs. Ce masque Asics a été créé par l'Institut Asics des sciences du sport, et se destine à rendre votre parcours plus supportable. Alors que vous devez garder votre visage couvert pendant les sessions d'entraînement.

Bien que ce ne soit pas une obligation légale partout, dans de nombreux pays (notamment aux États-Unis) le port du masque a été rendu obligatoire y compris en extérieur. Le but étant alors d'endiguer la propagation des gouttelettes de sueur que peuvent causer une respiration excessive.

Contrairement à un simple masque en tissu, ce modèle répondant au nom de "Runners Face Cover" est destiné à l’entraînement. Il se révèle confortable, avec une ventilation pratique au niveau du menton qui permet de faire circuler l’air et empêche les gouttelettes de sueur de s'échapper.

Un cordon réglable permet d’ajuster la tenue du masque au plus près, en particulier sous les yeux. Ce qui devrait empêcher la buée de s'accumuler si vous portez des lunettes. Et bien sûr, une dernière chose très importante pour tout vêtement de sport : il est lavable et sèche rapidement, de sorte à ce que vous pussiez le nettoyer facilement et le réutiliser à chaque nouvelle séance d’entraînement.

(Image credit: Asics)

Ce masque pour coureur Asics sera disponible à l'achat dans le monde entier, à partir de septembre pour un prix de départ de 40 €. Vous pouvez dès à présent manifester votre intérêt pour le produit sur le site d’Asics afin d’être informé dès que celui-ci sera mis en vente.

Qu’en est-il à l’usage ?

Notre rédaction a pu essayer ce "Runners Face Cover" sur une course de 5 kilomètres. Nous avons pu constater que, même s'il peut donner chaud, la conception du masque permet de ne pas comprimer votre bouche et donc votre respiration. Qui s'avère, dès lors, confortable.

Nous l'avons trouvé beaucoup plus pratique qu'un bandana ou un tour de cou. Il sera peut-être un peu délicat à mettre et à enlever rapidement si vous avez besoin de vous désaltérer avec une gorgée d'eau, mais son bouton réglable à l’arrière vous facilite la tâche. Enfin l’élastique, qui passe au-dessus et en dessous des oreilles, parvient très bien à maintenir le masque en place lorsque vous courrez.

Si vous avez besoin de vous couvrir le visage à l'extérieur mais que vous souhaitez tout de même continuer à vous entraîner, cette solution vaudra vraiment la peine d'être envisagée.