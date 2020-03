Toutes les productions Netflix sont suspendues, y compris la saison 4 de Stranger Things

Netflix a arrêté la production de tous ses films, séries et émissions tournés actuellement aux Etats-Unis et au Canada. Les studios ferment leurs portes pour au moins deux semaines, « en raison des restrictions gouvernementales et des précautions sanitaires » à adopter suite à la propagation de l’épidémie de coronavirus. La principale série concernée est Stranger Things, dont la saison 4 est en cours de tournage depuis février. Les nouvelles saisons de Lucifer, Riverdale et The Witcher sont également impactées. Côté films, The Prom de Ryan Murphy et Red Notice avec The Rock sont mis aux arrêts.

Ces derniers jours, tout Hollywood a opté pour la même solution de repli. Des blockbusters très attendus comme The Batman, Mission Impossible 7 ou le film live de La Petite Sirène ont demandé au casting comme aux techniciens de rester confinés chez eux. Le maître-mot est la sécurité des équipes et du public.

Il est inutile de s'inquiéter, pour l’instant, de l'impact qu’aura cette pause sur les dates de sortie des futurs programmes de Netflix. D’une part, nous ne savons pas combien de temps le confinement lié à là progression du Covid-19 durera. De l’autre, le service de streaming de Reed Hastings ne révèle généralement la date de lancement de ses émissions qu’un mois avant leur diffusion.

Ne vous inquiétez pas, vous n’êtes pas à court de contenus Netflix pour autant ! La semaine dernière, la plateforme a mis en ligne les saisons 3 de Elite et d’On My Block, ainsi que les saisons 2 de Kingdom et de Dirty Money. Sans compter, le dernier film avec Mark Wahlberg, Spenser Confidential, sorti au début du mois et véritable succès populaire en France.

