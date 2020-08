Cyberpunk 2077 : vous venez de recevoir une invitation pour jouer à la version bêta ? Attention, c'est une arnaque !

Le studio CD Projekt Red a récemment confirmé que son futur hit Cyberpunk 2077 ne disposerait d’aucune version bêta. Ce, après que de fausses invitations aient été envoyées par mail à de multiples joueurs impatients.

Selon l'éditeur de la saga The Witcher, certains fans auraient reçu des messages leur proposant d’accéder à une fausse version bêta du jeu d'action-RPG figurant parmi les titres les plus attendus de 2020. Il s'agit hélas d'une escroquerie qui n’a en aucun cas l'objectif d'accorder aux joueurs un accès anticipé au jeu.

CD Projekt Red a donc demandé à sa communauté de prendre garde et de ne pas répondre à ces e-mails frauduleux. L'équipe précise bien que toute communication électronique du studio sera toujours envoyée à partir du domaine officiel "@cdprojektred".

2/2 Same goes for content creators. We always reach out directly from @ cdprojektred com domain. If you are being contacted by a third party claiming to be working with us (an ad agency for example), you can assume it's not genuine.July 30, 2020