L’Apple Watch 6 et l’iPad Air 4 dévoilés en septembre - mais à quelle date et heure ?

Mise à jour du 8 septembre : après un suspense insoutenable, Apple laisse entrevoir la tenue d’une keynote le 15 septembre 2020, à 19h (heure française). Nous serons au rendez-vous.

Article original :

C’est la rumeur qui agite ce début de semaine. L'Apple Watch 6 et l'iPad Air 4 seraient dévoilés le mardi 8 septembre 2020, soit demain. Plusieurs sources extrêmement fiables ont déjà confirmé cette date comme capitale pour Apple. Au moins pour le lancement officiel de ces deux nouveaux produits.

La première source à s’exprimer, LeaksApplePro, a même avancé sur Twitter l’heure à laquelle aurait lieu la présentation. Préparez-vous donc à quelques révélations ce mardi, à partir de 17h, heure française. La date est confirmée par Jon Prosser - le plus célèbre des leakers Apple qui avait déjà fourni des informations précises sur la sortie de l'iPhone SE 2020.

Prosser a depuis contesté l'heure du rendez-vous donné par LeaksApplePro, mais il continue d’affirmer qu'Apple introduira sa nouvelle montre connectée et sa nouvelle tablette le 8 septembre. M. Prosser affirme que l'annonce sera cependant faite plus tôt, à 15h (heure française) exactement.

Apple press release is currently scheduled for Tuesday (September 8) at 9:00am EST — though, I should note that it’s not locked in until the press has been briefed, day of. I’ll tweet early that morning to update you if it changes.September 6, 2020