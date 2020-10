Le prix des Apple AirPods Pro 2 a fuité - et c’est une mauvaise nouvelle pour ceux qui les attendaient impatiemment

Si vous espériez essayer les prochains AirPods Pro 2 d’Apple cette année, vous risquez d’être sévèrement déçu. Tout du moins si l’on en croit cette information récente de LeaksApplePro sur le prix et la date de sortie des futurs écouteurs sans fil True Wireless d’Apple.

Sur Twitter, notre leaker laisse entendre que nous mettrons du temps avant de mettre la main sur la seconde génération des Apple AirPods Pro. Et, pire que tout, ils se révèlent loin d’être bon marché. Car selon ses sources, les AirPods Pro 2 - que certains appellent AirPods Pro Lite - afficheront le même prix que leurs prédécesseurs, soit 279 €. Et ils ne seront pas commercialisés avant la fin de l’année 2021, au mieux.

AirPods Pro gen 2-249$-Better battery life-A bit better of noise cancelling.-Ambient light sensors.Overall, a not so great update, more of like the AirPods gen 2 over AirPods gen 1.Expect them to release in Q4 2021 or Q1 2022.October 19, 2020