Les AMD Big Navi peuvent-elle voler la vedette à la Nvidia RTX 3080 ?

De nouvelles rumeurs suggèrent que l'une des prochaines cartes graphiques AMD Big Navi serait très proche de défier la toute nouvelle GeForce RTX 3080 de Nvidia, ce qui met en transe les éternels duellistes des deux marques.

La RTX 3080 est en passe de devenir une formidable carte graphique phare - notre test complet vous en révélera bientôt toute l'étendue de ses performances -, aussi l'idée qu'AMD conçoive un GPU capable de tenir tête à l'une des cartes les plus puissantes que Nvidia ait fabriquées s’avère très excitant.

D’après la chaîne YouTube Moore’s Law is Dead, le GPU RDNA 2 Big Navi sera à « quelques gouttelettes du RTX 3080, en termes de performances liées à la rastérisation ». Si AMD ne « bat » pas la 3080, elle « écrasera certainement la RTX 3070 ».

Nvidia domine le marché des GPU haut de gamme depuis un certain temps maintenant, il serait donc bon de voir AMD émuler de nouveau la compétition, d’autant plus face aux RTX 3070 et 3080, déjà pronostiquées championnes de l’année par les analystes.

En attendant, Nvidia conserverait la première marche du podium avec le surpuissant GPU RTX 3090. Difficile donc de soumettre une opposition fulgurante contre la Team Green, même en 2020.

Plus de détails sur Big Navi

Moore's Law is Dead prétend avoir plus de détails sur Big Navi. Apparemment, la prochaine série de cartes graphiques AMD sera « substantiellement » plus efficace en termes de rendement énergétique que les modèles Ampère de Nvidia, comme la RTX 3080. Les RTX 3080 et 3090, gourmandes en énergie, nécessiteraient, en effet, de nouvelles unités d'alimentation pour fonctionner.

Big Navi pourrait également proposer des formats plus petits que les cartes Ampère, grâce à « des améliorations incroyables au niveau de la gestion de la mémoire et de la bande passante par la RDNA 2 ». Là encore, cela pourrait rendre les GPU plus faciles à installer.

Big Navi proposera aussi plus d’effets lumineux sublimés par le Ray Tracing, offrant davantage de réalisme que les cartes graphiques Nvidia avec architecture Turing (telles que la RTX 2080). La comparaison sera moins évidente avec les cartes Ampère.

De plus, alors qu'AMD prend au sérieux la technologie DLSS de Nvidia, qui délivre de gros gains de performances à des résolutions ultra élevées, il n'y a aucune confirmation aujourd’hui quant à la présence d’une alternative développée par la marque.

Nous espérons en savoir plus sur Big Navi, lors de son lancement officiel par AMD le 28 octobre.