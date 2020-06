Il est désormais possible de regarder Amazon Prime Video et Disney Plus avec vos amis, à distance

Vous avez sans doute entendu parler de Netflix Party, un module complémentaire du navigateur Google Chrome qui vous permet de lancer la lecture de vos séries favorites Netflix, tout en échangeant sur celles-ci avec vos amis et votre famille. Et bien, le service connait une telle popularité que d’autres géants du streaming vidéo disposent désormais de fonctionnalités sociales similaires.

Au centre de celles-ci : une application mobile qui, comme Netflix Party, est déjà capable de synchroniser les contenus Netflix entre plusieurs utilisateurs, avec un chat en temps réel. Aujourd’hui, Rave permet à ses membres de bénéficier des mêmes options sur les programmes Amazon Prime Video. Ce qui signifie que vous pouvez maintenant synchroniser Good Omens, The Boys, Parks and Rec, ou n'importe quel contenu de Prime Video et le regarder en groupe, sans forcément partager un écran et un canapé communs.

De plus, Rave devrait également obtenir sous peu l’accord de Disney, pour s’étendre aux catalogues Disney Plus et Hulu - selon un communiqué de presse que nous avons reçu de la société. Aucune date de mise à jour n’a cependant été avancée.

Des avancées qui sont encouragées par l’explosion du nombre de téléchargements de Rave, qui a presque décuplé depuis le mois de mars. La raison d’un tel succès ? Le confinement total, évidemment. A l’heure actuelle, Rave est resté dans les foyers comme un moyen plus amusant de garder le contact avec ses proches. Là où les Zoom-Apéros commencent à lasser.

Rave bientôt sur PC, MAC… et Smart TV ?

Le principal inconvénient de Rave demeure la restriction du nombre d’appareils compatibles. L'application n'est en effet disponible que sur les smartphones iOS et Android. De nos jours, de nombreux téléphones et tablettes offrent un affichage décent pour regarder des contenus vidéo, mais ce n'est pas tout à fait le même confort que celui délivré devant un téléviseur, ou même un écran d'ordinateur portable.

Bonne nouvelle : Rave débarquera prochainement sur Mac et PC, ce qui devrait lui permettre de concurrencer des applications déjà polyvalentes comme Netflix Party ou Houseparty.

Si vous souhaitez profiter des nouvelles fonctionnalités de Rave, voici les meilleures séries Disney Plus que vous pourriez partager avec vos amis incessamment sous peu.