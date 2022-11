Amazon milite pour Matter, et c'est une bonne chose pour la maison connectée

Combien de fois dans l'histoire pouvez-vous vous souvenir d'une salle remplie d'entreprises technologiques compétitives, toutes réunies dans la même pièce avec un objectif commun : ne pas se faire concurrence, mais travailler ensemble pour améliorer les choses ? Vous venez d'imaginer la pièce dans laquelle nous nous trouvions il y a quelques jours.

Aux côtés d'autres mastodontes de l'industrie comme Google, Samsung et Apple, Amazon s'est engagé dans l'avenir des maisons intelligentes en rejoignant la Connectivity Standards Alliance (CSA), un groupe de plus de 550 entreprises travaillant ensemble pour la cause.

Le résultat est Matter, une nouvelle norme, qui a été officiellement lancée lors d'un événement à Amsterdam le 3 novembre. Offrant un niveau d'interopérabilité dont nous n'avons fait que rêver jusqu'à présent, Matter 1.0 est le véritable point de départ de maisons intelligentes devenant vraiment intelligentes.

C'est le début d'un long chemin ; pour l'instant, seules certaines catégories de produits sont compatibles avec Matter, notamment l'éclairage et l'électricité, les commandes de chauffage, de ventilation et de climatisation, les contrôleurs et les ponts, les téléviseurs et les appareils multimédias, les stores, les capteurs de sécurité et les serrures de porte. L'ASC prévoit de s'étendre à d'autres domaines de produits en 2023, notamment les caméras de sécurité et les aspirateurs robots.

Amazon, bien sûr, ne fait que croître dans sa proéminence dans le domaine de la maison intelligente, et avec sa récente acquisition d'iRobot, son portefeuille va de mieux en mieux. Aujourd'hui, Alexa prend en charge plus de 30 000 appareils dans le cadre de son programme Works with Alexa - mais ce nombre va augmenter considérablement avec le lancement de Matter.

Pas un saut, mais un pas dans la bonne direction

Lors de la présentation d'Amazon à l'événement, Marja Koopmans, directrice de Smart Home and Health pour Amazon, a discuté des plans de l'entreprise pour Matter, et pourquoi il est si important pour eux. Amazon a l'intention d'apporter le support de Matter à "bien plus de 100 millions d'appareils" à travers 30 appareils Echo et eero dans ce que Koopmans a appelé une "entreprise sans précédent".

Plus tard, lors d'une conversation avec Chris Decenzo, responsable technique d'Amazon pour Matter et président du comité de pilotage de Matter, il a déclaré qu'en plus de l'opportunité cruciale pour les clients d'avoir plus de choix en termes de ce qui fonctionnera de manière interopérable dans leur maison intelligente, Matter devrait également augmenter la vitesse de mise sur le marché de nouveaux produits.

"Les fabricants d'appareils peuvent créer un produit sans avoir à investir dans six versions différentes, six types de matériel différents en raison des différents protocoles existants. Cela réduit le travail des développeurs."

En termes de compatibilité, Koopmans a annoncé une approche progressive qui verrait la compatibilité arriver sur Alexa et plusieurs générations de routeurs Eero et d'enceintes intelligentes Echo en décembre - mais uniquement pour les prises, les interrupteurs et les ampoules, et uniquement sur Android. Cela permettra de prendre en charge les connexions avec les appareils actuellement compatibles avec Matter exclusivement en Wi-Fi. D'autres appareils et types d'appareils Echo et eero sont sur la feuille de route pour début 2023.

Alors, qu'en est-il des utilisateurs d'iOS et des réseaux Thread ? Eh bien, la prise en charge de ces derniers arrivera au début de l'année prochaine, et il y a une bonne raison à cela. Nous avons parlé avec Decenzo pour en savoir plus.

La lenteur et la constance gagnent la course

Tout d'abord, nous avons abordé la question du Wi-Fi par rapport au Thread, et pourquoi Amazon s'en tient au Wi-Fi pour la première phase du déploiement. Le processus d'alignement des informations d'identification et des API prend du temps, et l'intégration de toutes les différentes sociétés hébergeant des routeurs filaires n'est pas facile. M. Decenzo prend pour exemple le fait que se précipiter dans la compatibilité Thread pourrait conduire à quatre réseaux Thread au lieu d'un seul et se solder par un "désastre absolu pour le client". "C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'attendre que le secteur soit suffisamment intégré avant de nous lancer dans l'aventure Thread", explique-t-il.

L'histoire est légèrement différente avec Android et iOS, et cela tient en partie à une simple question de calendrier. Apple n'a annoncé que récemment ses exigences iOS pour Matter, qui incluent de toutes nouvelles API qui viennent seulement d'apparaître dans Xcode 14. Malheureusement, cela signifie que les développeurs n'ont pas eu suffisamment de temps pour s'assurer que l'intégration fonctionne - pour l'instant.

Decenzo affirme que si Amazon est satisfait de ses progrès, l'orientation client reste la clé. " Les clients n'auront pas à attendre longtemps, mais malheureusement, nous ne sommes pas en mesure d'être aussi agressifs sur ce point. "

Analyse : Pas de risque, pas de récompense

Si bon nombre des entreprises fondatrices qui ont participé à l'événement de lancement de Matter de la CSA ont des intérêts sérieux dans la nouvelle norme, Amazon occupe une position intéressante.

Ayant plusieurs casquettes, dont celles de vendeur et de fabricant, la position d'Amazon à l'avant-plan et au centre de cette approche collaborative est quelque peu surprenante. Après tout, ce type de norme pourrait faire sortir les consommateurs de l'écosystème Amazon Alexa, créer plus de concurrence et même créer un risque dans le développement de nouveaux produits intelligents - et compte tenu de la gamme de produits d'Amazon et de sa récente acquisition d'iRobot, nous nous attendions à plus de risques.

En parlant avec M. Decenzo, nous avons toutefois mis en lumière la participation de l'entreprise à Matter.

Pour Decenzo, qui se situe entre les différents secteurs de l'entreprise qui peuvent avoir des intérêts conflictuels autour de Matter, c'est une aubaine pour Amazon de pouvoir s'exprimer à la fois en tant que fabricant d'appareils et fournisseur de services, ce qui lui permet de "gagner beaucoup de confiance" avec les autres membres de la norme.

D'une part, Amazon a compris les priorités des fabricants d'appareils. "Beaucoup de fabricants d'appareils veulent pouvoir se différencier - ils ne veulent pas avoir un intermédiaire qui les bloque par rapport au client et qui leur dicte les fonctionnalités qu'ils peuvent avoir."

Toutefois, en tant que fournisseur de services, Decenzo explique qu'Amazon est plus sensible aux avantages de la normalisation, notamment en matière de sécurité et de confidentialité. Il explique que c'est la raison pour laquelle Amazon a pu "aider à trouver le bon équilibre".

Alors, qu'en est-il du risque créé par une concurrence accrue ? Decenzo dit que, dans l'ensemble, il y avait plus d'avantages à la croissance des maisons intelligentes et à la disponibilité des produits, l'important étant que les clients aiment l'expérience qu'ils obtiennent du produit.

"Nous avons toujours été favorables aux normes ouvertes et c'est pourquoi nous les avons adoptées, et nous sommes heureux d'avoir pu entraîner dans notre sillage d'autres entreprises qui ne l'ont pas toujours été."

L'approche mesurée adoptée par Amazon et les centaines d'entreprises qui forment le CSA aujourd'hui témoigne d'un mouvement très particulier dans l'espace technologique - un mouvement dont, nous l'espérons, d'autres industries pourraient s'inspirer.