Activision prévoit de « ressusciter » plusieurs jeux vidéo en 2020

Les studios Activision Blizzard ont décidé de répondre au calendrier 2020 d’Ubisoft en dévoilant le leur. Aucune avalanche de jeux AAA à l’horizon mais une pluie de versions remasterisées de licences populaires. De quoi attirer les retrogamers ?

L’agenda d’Activision a été révélé au cours du dernier exercice financier de l’éditeur. Au-delà des résultats financiers du quatrième trimestre 2019, nous avons appris quelques bribes d’informations sur les futurs projets vidéoludiques de la société.

Le directeur financier Dennis Durkin a déclaré que, si des grandes productions - comme un nouvel opus Call of Duty - étaient en cours de développement, la compagnie travaillait plutôt activement sur des jeux remasterisés cette année.

L’E3 2020 aura une saveur rétro

Il n'est pas si surprenant qu'Activision veuille continuer sur la voie du retrogaming. Alors que Warcraft 3: Reforged connaît - disons-le sobrement - des moments difficiles, Activision doit la plus grande partie de son récent succès à Crash Bandicoot Remastered, Spyro Reignited Trilogy, ainsi qu'au redémarrage de Call of Duty: Modern Warfare.

Nous ne connaissons pas encore les franchises qui feront l’objet d’un rafraîchissement, Durkin ayant subtilement invité les joueurs les plus patients à attendre l’E3 pour en savoir plus. Nous pouvons tout de même spéculer sur quelques titres phares qui fonctionneraient encore en 2020, avec une remise à niveau en Full HD, voire 4K. Comme les flamboyants Tony Hawk's Pro Skater et Diablo 2.

King, le studio mobile d'Activision, travaillerait également sur quelques titres inédits et prometteurs. L’un d’entre eux pourrait s’avérer un énième portage de Crash Bandicoot sous iOS et Android.

Entre cette tendance aux classiques remasterisés et aux remakes d’un côté et à l’innovation supportée par la PS5 et la Xbox Series X de l’autre, l’E3 2020 promet un excitant mélange de l’ancien et du nouveau monde vidéoludique.