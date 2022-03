Remboursement Xbox : comment récupérer votre argent sur les jeux Xbox Series X et Xbox Series S ?

Si vous rencontrez un problème important avec un jeu sur votre console Xbox Series X ou Xbox Series S, vous devez connaître la politique de remboursement de Xbox. Après tout, personne ne devrait avoir à se contenter d'un jeu bugué ou inachevé.

Les remboursements Xbox ne s'appliquent pas aux jeux du Xbox Game Pass (et au service Xbox Cloud Gaming disponible dans le cadre du niveau premium Xbox Game Pass Ultimate), car vous pouvez installer et désinstaller librement des jeux sans payer un centime de plus que le coût de votre abonnement mensuel. Mais si vous rencontrez des problèmes avec un jeu que vous avez acheté sur le Xbox Store, vous pouvez prétendre à un remboursement complet.

C'est une sensation terrible de dépenser 70 euros pour un nouveau jeu et de découvrir que des problèmes bloquent la progression du jeu ou le rendent totalement injouable. Heureusement, Microsoft a mis en place des politiques de remboursement pour vous aider à faire face à ce genre d'achat et vous aider, vous et votre porte-monnaie.

Lisez la suite pour connaître la marche à suivre pour demander le remboursement de vos jeux Xbox, ainsi que les produits éligibles au remboursement et les critères que vous devrez remplir pour réussir à récupérer votre investissement.

Remboursement Xbox : ce que vous devez d’abord savoir

(Image credit: Shutterstock / Mr.Mikla)

Si vous connaissez la politique de remboursement de Steam, vous devez savoir que celle de Xbox n'est pas aussi généreuse. La plateforme vous permet de rembourser un jeu dans les 14 jours suivant son achat, à condition que le titre ait été utilisé pendant moins de deux heures. Si ces critères sont remplis, Steam autorise généralement le remboursement, même si le motif n’est qu’une insatisfaction à l'égard du produit.

Sur Xbox, les achats numériques sont généralement considérés comme définitifs. Dans de rares cas, comme pour la version de lancement de Cyberpunk 2077 ,truffée de bugs, Microsoft assouplit ses règles en matière de remboursement. Toutefois, cela n'est possible que si la société juge le produit impropre à l'achat.

Pour obtenir un remboursement Xbox, le produit doit être manifestement défectueux ou avoir été acheté par erreur ou par une autre personne ayant accès à votre compte. Parmi les exemples de remboursements éligibles, citons l'impossibilité de lancer le jeu à partir du tableau de bord, la présence de bugs ou de problèmes graves rendant le jeu injouable, l'achat du mauvais jeu (ou de la mauvaise version du jeu) ou l'achat du produit par un tiers sans votre consentement.

Si les exemples ci-dessus devraient rendre le jeu éligible à un remboursement, vous devez généralement faire votre demande dans les 14 jours suivant l'achat, et seulement si vous avez joué moins de deux heures. Vous ne pouvez pas non plus rembourser le contenu supplémentaire d'un jeu, tel que les DLC, les abonnements de saison, etc.

L'annulation d'une précommande est heureusement beaucoup plus simple. Tant que vous demandez l'annulation plus de 10 jours avant le lancement du jeu, elle devrait être approuvée automatiquement.

Pour commencer la procédure de remboursement, vous devez d'abord vous rendre sur la page de demande de remboursement sur le site d'assistance Xbox. Une fois sur cette page, connectez-vous au compte Microsoft que vous utilisez pour jouer sur votre console Xbox, et vous verrez alors une liste de jeux éligibles pour un remboursement.

Cliquez ensuite sur la case à cocher à côté du jeu que vous souhaitez vous faire rembourser, puis cliquez sur le bouton en surbrillance intitulé "Demander un remboursement". Il se peut qu'un point d'exclamation jaune apparaisse à côté de votre jeu, accompagné du texte "Demande de remboursement conditionnelle". Cette icône s'affiche généralement si vous ne remplissez pas un ou plusieurs des critères de remboursement Xbox, par exemple si vous possédez un jeu depuis plus de 14 jours. Notez que Microsoft peut refuser la demande de remboursement sur cette base.

Après avoir cliqué sur "Demander un remboursement", une nouvelle fenêtre apparaît pour vous demander des informations complémentaires. Vous devrez sélectionner le motif de votre demande de remboursement parmi ces options :

Achat accidentel

Erreur de facturation

Le contenu acheté ne fonctionne pas

Je n'ai pas effectué l'achat

Annuler une précommande

Chacune de ces options possède son propre menu déroulant, dans lequel vous devrez sélectionner la raison spécifique qui correspond le mieux aux critères ci-dessus, comme "version incorrecte achetée" ou "ne correspond pas à la description". Choisissez l'option qui décrit le mieux votre problème pour continuer.

N'ignorez pas non plus le champ "Détails supplémentaires". Si vous êtes en mesure de décrire votre problème de manière plus détaillée, cela peut augmenter vos chances d'obtenir un remboursement. Fournissez autant de détails que vous le jugez nécessaire, puis cliquez sur "Suivant".

Enfin, vous verrez s'afficher le détail de votre demande de remboursement, ce qui vous permettra de confirmer tous les détails que vous avez saisis. Si tout semble correct, cliquez sur "Soumettre" pour lancer la demande de remboursement.

Vous recevrez généralement une réponse dans les 72 heures suivant l'envoi de votre demande. N'oubliez pas que Microsoft se réserve le droit de refuser la demande de remboursement pour quelque raison que ce soit, mais si votre demande correspond aux critères énoncés ci-dessus, vous avez de bonnes chances de recevoir votre remboursement.