Championnats d'Europe 2022 : où regarder chaque épreuve d’athlétisme, de gymnastique, de cyclisme et bien d’autres ?

Il semble que c'était hier qu'ils étaient au sommet du monde, mais Karsten Warholm, Marcell Jacobs et Dina Asher-Smith ont depuis connu des zones de turbulence. Ces Championnats d’Europe sont le moyen, pour ces icônes du sport moderne, de faire taire les critiques. Il ne s'agit que de la deuxième édition de ce grand rassemblement multisports, pour autant il pourrait bien être le dernier du genre, l'athlétisme devant prendre la poudre d'escampette après la remise des ultimes médailles. Voici comment regarder gratuitement et en direct ce grand événement de l’été.

Championnats d'Europe 2022 : où et quand ? Dates: Jeudi 11 août - Dimanche 21 août

Ville d'accueil : Munich, Allemagne

Diffusés sur : France 2, France 3, France 4 et France.tv (opens in new tab)

Warholm, qui a battu le record du monde du 400 mètres haies l'été dernier, espère revenir au sommet après avoir terminé 7e aux Championnats du monde d'athlétisme dans l'Oregon en juillet. Lui et Asher-Smith, qui a remporté la médaille de bronze sur 200 mètres mais a dû renoncer aux récents Jeux du Commonwealth, ont vu leur saison écourtée par des blessures. Pendant ce temps, le champion olympique du 100 mètres Jacobs est tombé malade et a dû se retirer des demi-finales du 100 mètres lors du même événement, après avoir tenu 10,04 secondes.



Bien sûr, il n'y a pas que l'athlétisme qui aura le droit à son affiche à Munich, ville d’accueil des Championnats d'Europe 2022. La gymnastique artistique, le beach-volley, le canoë-kayak, le BMX freestyle, le cyclisme sur route ou sur piste, l'aviron, l'escalade, le tennis de table et le triathlon seront également de la partie. Laura Kenny et Tom Pidcock seront deux des vedettes attendues sur deux roues, tandis que la favorite locale, Lisa Brennauer, cherchera à laisser sa marque dans ce qui devrait être le dernier acte d'une brillante carrière de 14 ans.

Avec près de 5 000 athlètes d'élite prêts à se battre pour 177 titres européens dans 12 disciplines, vous ne risquez pas de vous ennuyer. A condition d’être devant la bonne chaîne.

Quels sont les meilleurs téléviseurs pour visionner les Championnats d'Europe 2022 ?

Vous retrouverez ci-dessous les horaires et les chaînes diffusant la première semaine des Championnats d'Europe 2022.



Jeudi 11 août (9h-20h sur France 4)

*Courses de groupe BMX Freestyle

*Cyclisme sur piste, qualifications sprint et poursuite

*Gymnastique artistique femmes

*Aviron

*Escalade



Vendredi 12 août (9h-20h sur France 4)



*BMX Freestyle femmes

*Cyclisme sur piste

*Aviron

*Escalade

*Triathlon femmes



Samedi 13 août (9h-13h sur France 4, 13h-14h sur France 3, 14h-18h30 sur France 2)



*BMX Freestyle hommes

*Cyclisme sur piste

*Gymnastique artistique femmes

*Aviron

*Escalade

*Tennis de table

*Triathlon hommes



Dimanche 14 août (9h-11h20 sur France 3, 11h22-12h05 sur France 4, 12h05-18h30 sur France 2) :



*Cyclisme sur route hommes

*Cyclisme sur piste

*Gymnastique artistique femmes (agrès)

*Aviron

*Escalade

*Tennis de table

*Triathlon relais mixte



Lundi 15 août (9h-11h20 sur France 3, 11h22-12h05 sur France 4, 12h05-18h30 sur France 2) :

*Lancer de poids hommes et femmes

*Décathlon hommes

*Saut en longueur hommes

*Lancer de disque femmes

*Perche femmes

*Triple saut hommes

*Marathon femmes et hommes,

*10 000 m femmes

*100 m hommes et femmes

*400 m hommes

*1 500 m hommes

*Beach volley

*Cyclisme sur piste

*Escalade



Mardi 16 août (9h-11h20 sur France 3, 11h22-12h05 sur France 4, 12h05-18h30 sur France 2) :



*35 km marche hommes et femmes

*Décathlon hommes

*110 m haies hommes,

*1 500 m femmes

*3 000 m steeple hommes

*Saut en longueur femmes

*Lancer de marteau femmes

*Demi-finales du 400 m hommes et femmes

*Saut en longueur hommes

*Lancer de disque femmes

*5 000 m hommes

*Demi-fnales et finales du 100 m hommes et femmes

*Beach volley

*Cyclisme sur piste

*Tennis de table



Mercredi 17 août (9h-11h20 sur France 3, 11h22-12h05 sur France 4, 12h05-18h30 sur France 2) :



*Lancer de marteau hommes

*Heptathlon femmes

*400 m haies hommes et femmes

*Lancer de disque hommes

*Triple saut femmes

*Finales perche femmes, triple saut hommes, lancer de marteau hommes, 400 m hommes et femmes

*Demi-finales et finale 110 m haies hommes

*Beach volley

*Cyclisme sur route (chrono)

*Escalade

*Tennis de table

Où regarder les Championnats d'Europe 2022 en France ?

Les Championnats d'Europe sont traditionnellement diffusés en direct sur France 2, France 3 et France 4 tout au long de la journée. Vous pouvez également suivre la compétition en ligne sur le site France.tv (opens in new tab).

Où regarder les Championnats d'Europe 2022 depuis l'étranger ?

Si vous ne résidez pas en France et que le géo-blocage de votre résidence actuelle vous empêche d’accéder aux programmes France Télévisions, mieux vaut passer par un service VPN qui aura l’avantage de lever cette limitation. Ce réseau privé virtuel est un logiciel qui vous permet d'accéder au contenu de votre pays d'origine en toute légalité. Sans passer par des flux streaming des plus douteux.

Nous avons testé les meilleures plateformes VPN du moment. Notre favorite ? ExpressVPN parce qu'elle s'avère facile à installer, garantit une connexion fiable et propose une garantie de remboursement sous 30 jours.

Après avoir installé ExpressVPN, exécutez l'application et cliquez sur l’option « Choisir un serveur ». Sélectionnez un emplacement de serveur en France puis rendez-vous sur le site France.tv et saisissez vos identifiants, pour vous inscrire ou vous connecter. Il ne vous reste plus qu’à apprécier la compétition.

Nous testons et évaluons les services VPN dans un contexte d'utilisation récréative légales. A savoir, accéder à un service depuis un autre pays (sous réserve des conditions générales de ce service). Protéger votre seule sécurité et renforcer votre confidentialité en ligne lorsque vous êtes à l'étranger.

Nous ne soutenons ni n'approuvons l'utilisation illégale ou malveillante des services VPN. La consommation de contenu piraté payant n'est ni avalisée, ni approuvée par Future Publishing.