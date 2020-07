Comment connecter votre smartphone Android ou iOS à votre téléviseur ?

Vous souhaitez connecter votre smartphone à votre téléviseur mais n'avez aucune idée de la procédure à suivre ? Nous avons tous de plus en plus de gadgets et d'appareils connectés dans nos foyers. Mais beaucoup d'entre nous ne savent pas toujours comment partager facilement tout contenu de l'un à l'autre.

Pourtant, en reliant votre téléviseur à votre smartphone ou à votre tablette, vous disposerez de nombreuses ressources très pratiques pour diffuser vos médias partout où vous le souhaitez. Vous pourrez montrer des photos de vacances à vos amis et à votre famille, streamer une vidéo YouTube ou un fichier vidéo dans une résolution supérieure à celle de votre téléphone, ou encore continuer à visionner sur grand écran la série achetée sur l'App Store / Google Play Store que vous regardiez pendant votre trajet dans les transports en commun.

De nos jours, la plupart des téléviseurs sont des Smart TV. Ce qui signifie qu’ils peuvent être connectés à Internet et embarquer des applications comme Netflix, YouTube et consorts. Vous pouvez également utiliser des dongles ou des décodeurs pour lier votre ordinateur à votre TV.

Mais si vous recevez certains fichiers exclusivement sur votre téléphone ou votre tablette, si vous voulez utiliser une application qui n'est disponible que sur smartphone ou encore si vous préférez continuer à jouer sur votre téléphone plutôt que de télécharger une nouvelle application sur votre téléviseur, nous avons toutes les réponses pour vous ici. Laissez vous guider et vous connecterez vos smartphone et téléviseur en quelques minutes, que ce soit via une connexion câblée ou sans fil.

Se connecter à son téléviseur via câble HDMI

Le moyen le plus fiable de brancher votre téléphone à votre téléviseur est encore un câble HDMI. Pratiquement tous les téléviseurs disposent d’un port HDMI quelconque, qui sert à transférer à la fois de l'audio et de la vidéo depuis une même source. Certains téléviseurs commencent à adopter la norme HDMI 2.1, mais vous n'aurez besoin que de la norme HDMI 2.0, plus courante, tant que vous ne vous apprêtez pas à visionner du contenu en 8K.

Votre téléphone, en revanche, ne dispose pas de port HDMI. Mais il existe des adaptateurs pratiques qui permettent de combiner port HDMI et port USB-C, micro USB ou encore port lightning de votre smartphone.

Certaines tablettes Android seront, elles, dotées de ports mini-HDMI ou de ports micro-HDMI, qui peuvent se connecter directement au port HDMI du téléviseur via un simple câble. Quel que soit le port à partir duquel vous souhaitez vous connecter, assurez-vous simplement que votre câble est compatible avec cette connexion.

(Image credit: iStock)

Se connecter à son téléviseur via un câble USB

Simple comme bonjour n’est-ce pas ? La plupart des câbles de chargement pour smartphones se terminent par un connecteur USB, permettant de se connecter facilement aux ordinateurs portables et autres prises électriques. Si votre téléviseur dispose lui aussi d’un port USB, c'est un moyen très simple de faire apparaître vos fichiers à l’écran.

Mais techniquement, vous ne pourrez que transférer vos fichiers sur votre téléviseur plutôt que de les diffuser en direct depuis l'écran de votre téléphone. Ce sera donc plus un moyen standard pour regarder les photos et vidéos stockées sur votre smartphone et non une passerelle streaming.

Comme avec un ordinateur, vous devriez pouvoir aller dans "Source" sur votre téléviseur et sélectionner USB. L'écran de votre smartphone affichera alors une demande d'autorisation pour transférer des fichiers du téléphone vers le téléviseur (plutôt que de simplement charger l'appareil mobile depuis votre téléviseur).

(Image credit: Future Publishing)

Se connecter à son téléviseur via un lecteur de flux multimédia sans fil (Android)

Si vous avez horreur de tout ce qui est câble, vous pouvez toujours essayer le cast.

Le cast est le processus qui vous permet de diffuser, sans câble, du contenu sur votre téléviseur depuis votre smartphone ou tablette. Ce en vous connectant au même réseau Wi-Fi que celui-ci. Des applications pour smartphones comme AllCast pourront effectuer le processus directement sur votre téléviseur, bien que la plupart des téléphones Android modernes (Android 4.2 et au-delà) et des appareils Windows (Windows 8.1 et au-delà) prennent déjà en charge la norme Miracast.

Avec Miracast, il vous suffit d'aller dans les paramètres d'affichage de votre smartphone, d’activer l'affichage sans fil et de vérifier s'il y a des appareils à proximité sur lesquels vous pouvez vous connecter.

Vous pouvez également utiliser un lecteur de flux multimédia comme le Chromecast de Google ou le Roku Streaming Stick, qui se branche sur le port HDMI de votre téléviseur, et via lequel vous pourrez vous connecter sans fil avec des appareils mobiles fonctionnant sous Android 4.4.2 et au-delà.

Le Chromecast de Google se branche directement sur le port HDMI de votre téléviseur

Se connecter à son téléviseur via AirPlay (iOS)

Sur les appareils Apple, vous pourrez utiliser AirPlay : la technologie propriétaire d'Apple pour diffuser de l'audio et de la vidéo sans fil.

Bien entendu, AirPlay est conçu pour fonctionner uniquement entre les appareils Apple, mais si vous disposez d'une Apple TV et que vous envoyez du contenu de votre iPhone ou votre iPad, alors AirPlay fonctionnera pour vous. Si les deux appareils sont connectés au même réseau Wi-Fi, ils se détecteront automatiquement l'un l'autre, et vous pourrez alors activer la connexion AirPlay dans les paramètres de votre téléphone, de la même manière que vous le feriez avec le Bluetooth pour vous connecter à des écouteurs sans fil.