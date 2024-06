Galaxy Watch FE : des images dévoilées montrent qu'il pourrait s'agir de la Galaxy Watch 4

Il semble que les fuites de la Samsung Galaxy Watch FE ne soient pas prêtes de s'arrêter, et nous avons maintenant quelques rendus non officiels de la smartwatch à prix réduit pour nous aider à patienter jusqu'à sa révélation prévue en juillet.

Ces images ont été fournies par Sudhanshu Ambhore sur les réseaux sociaux et montrent la montre en trois couleurs. Nous avons également quelques spécifications : un écran Super AMOLED de 1,2 pouce avec une résolution de 396 x 396 pixels, 1,5 Go de RAM et 16 Go d'espace de stockage.

Le wearable sera apparemment alimenté par le chipset Exynos W920, et sa batterie d'une capacité de 247mAh devrait avoir une autonomie d'environ 30 heures. La montre serait étanche jusqu'à 50 mètres et dotée d'un boîtier en aluminium.

Comme l'a souligné Max Jambor, un célèbre auteur de fuites de matériel, ce nouvel appareil ressemble beaucoup à la Samsung Galaxy Watch 4 lancée en 2021. Les rumeurs selon lesquelles la Galaxy Watch FE serait un rebadge de la Galaxy Watch 4 circulent depuis des mois - et il semblerait que les composants internes ne changent pas non plus.

La Galaxy Watch 4 pour 2024

Exclusive: Samsung Galaxy Watch FE renders! pic.twitter.com/Jtzp9eUIaCJune 4, 2024

Bien qu'il soit quelque peu décevant de voir une différence minime entre la Samsung Galaxy Watch 4 et la rumeur Galaxy Watch FE, le prix sera crucial pour déterminer l'attrait de la nouvelle smartwatch. La Galaxy Watch 4 est actuellement vendue par Samsung au prix de 199 €.

Il s'agit clairement d'un appareil qui arrive bientôt - comme l'a repéré MySmartPrice, la Galaxy Watch FE a été enregistrée pour le processus d'enregistrement Bluetooth, qui est une étape clé que les gadgets doivent franchir avant d'être mis en vente.

Il y a quelques jours, des pages de support pour un appareil dont le numéro de modèle est lié à la Galaxy Watch FE ont été mises en ligne sur les différents sites web régionaux de Samsung, un autre signe que nous n'allons pas attendre très longtemps avant que cette montre ne soit commercialisée.

Tout porte à croire que Samsung lancera la Galaxy Watch FE - en même temps que la Galaxy Watch 7, et peut-être une Galaxy Watch Ultra, ainsi que des téléphones pliables, des écouteurs sans fil et la Galaxy Ring - lors d'un événement Unpacked le 10 juillet.