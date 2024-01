G-Shock de Casio : cette nouvelle smartwatch pourrait bien être la plus résistante jamais fabriquée

Normalement, quand on pense à une smartwatch, on imagine quelque chose d'élégant comme l'Apple Watch. Casio, cependant, prend une direction complètement différente avec sa nouvelle montre connectée Rangeman G-Shock à l'aspect robuste.

Il y aura deux modèles au lancement : la Rangeman GPR-H1000-1 et la GPR-H1000-9. Ils sont tous deux fabriqués à partir d'une "résine à base biologique" et dotés de protections métalliques disposées de manière complexe autour du cadran de la montre. Ces protections protègent les parties les plus délicates de la smartwatch, comme le bouton de commande principal, les capteurs et l'antenne GPS, contre les chocs. Les boutons eux-mêmes sont fabriqués en acier inoxydable et sont "équipés de joints d'étanchéité" pour empêcher les contaminants tels que la boue ou la poussière de pénétrer à l'intérieur. Casio a spécialement conçu le duo Rangeman pour les amateurs d'activités de plein air ou les athlètes à la recherche d'un assistant de poignet qui ne flanchera pas face à l'aventure.

(Image credit: Casio)

Matériel interne de la G-Shock Rangeman de Casio

À l'intérieur de chaque appareil se trouve une série de capteurs qui suivent vos fonctions corporelles. Il peut surveiller votre rythme cardiaque grâce à un capteur optique. Il dispose d'un accéléromètre pour analyser les mouvements et d'un gyroscope pour la natation. Ce dernier capteur, selon Casio, peut suivre le nombre de fois que vous avez nagé dans la piscine.

De plus, la série Rangeman est dotée d'une solide fonctionnalité GPS. Elle est non seulement équipée d'une boussole, mais aussi d'un thermomètre, d'un altimètre et d'un baromètre qui vous informent des changements dans l'environnement. La présence d'un altimètre et d'un baromètre peut sembler excessive à certains, mais ils sont destinés aux neuf activités prises en charge par les smartwatches.

Ces activités comprennent le vélo, la course sur sentier, la natation en eau libre et les séances d'entraînement en salle si vous décidez de faire de l'exercice à l'intérieur. En ce qui concerne la natation en eau libre, les montres intelligentes affichent un graphique des marées qui vous permet de savoir quand la marée sera haute ou basse afin que vous puissiez "profiter au maximum des sports nautiques".

Parmi les autres caractéristiques notables, citons les outils d'analyse qui indiquent les contraintes exercées sur votre corps, les outils d'autogestion qui vous permettent de mesurer votre capacité de récupération et le chargement de la batterie à l'aide de l'énergie solaire.

Y a-t-il des différences entre les deux modèles ? Nous ne le savons pas encore.

Nous avons comparé les appareils l'un à côté de l'autre et n'avons pu déceler aucune différence majeure entre les deux. Ils ont la même taille, le même poids, les mêmes caractéristiques et le même matériel. La seule différence, d'après ce que nous avons pu constater, est que le GPRH-1000-1 est noir alors que le GPRH-1000-9 est d'un jaune banane éclatant. Nous avons donc contacté Casio pour leur demander si l'une ou l'autre de ces smartwatches avait quelque chose d'unique ou s'il s'agissait simplement d'une couleur. Ce mystère sera mis à jour ultérieurement.

Disponibilité de la G-Shock Rangeman de Casio

Les montres Rangeman G-Shock sont disponibles en pré-commande sur le site web de Casio au prix de 500 $ (seulement sur la version américaine pour le moment). On ne sait pas quand les smartwatches seront officiellement lancées, mais le site d'information Hypebeast affirme que les appareils sortiront au Japon le 19 janvier. Il se pourrait donc que la date de sortie soit la même en France.

