Le Galaxy Ring de Samsung apparaît déjà dans Good Lock, ce qui suggère un lancement imminent

La Samsung Galaxy Ring n'est pas attendue avant la fin de l'année, mais une icône dédiée à la future meilleure prétendante au titre de meilleure bague intelligente est déjà visible dans l'application de personnalisation Good Lock de Samsung.

Comme l'a remarqué l'utilisateur Reddit SpottedMe (via SamMobile), la Galaxy Ring apparaît actuellement aux côtés des Galaxy Watch et Galaxy Buds dans la liste des appareils de Good Lock pour lesquels on peut afficher le niveau de batterie sur un widget.

Étant donné que la Ring n'est pas encore disponible à l'achat, son inclusion dans cette liste a peu de conséquence pour le moment, mais cela suggère que Samsung a déjà fourni les mises à jour nécessaires à son application Good Lock pour supporter bientôt les widgets de la Galaxy Ring.

Voici comment la Samsung Galaxy Ring apparaît dans l'application Good Lock :

Quant à ce qu'on sait de la Galaxy Ring jusqu'à présent, un cadre de Samsung, Patrick Chomet, a confirmé à TechRadar que l'appareil offrirait "quelques fonctionnalités avec Samsung Health qui sont vraiment impressionnantes en ce qui concerne le sommeil". Donc, nous sommes pratiquement certains qu'elle proposera une fonctionnalité de suivi du sommeil, de manière similaire à l'excellente bague Oura.

Avant la présentation de Ring lors de l'événement Galaxy Unpacked, Samsung a également déposé plusieurs demandes de marques et de brevets pour des anneaux intelligents équipés de capteurs ECG et PPG, donc il est raisonnable de supposer que la Galaxy Ring pourrait être capable de mesurer le rythme cardiaque et de détecter des irrégularités du battement.

Les rumeurs suggèrent que la Ring pourrait également intégrer un capteur de surveillance de SpO2, ce qui lui permettrait de détecter la saturation en oxygène du sang, bien que nous n'ayons pas encore vu beaucoup de preuves concrètes pour cette fonctionnalité.

Image 1 of 4 Le Galaxy Ring a été confirmé lors de la conférence Galaxy Unpacked 2024. (Image credit: Samsung) Le Galaxy Ring a été confirmé lors de la conférence Galaxy Unpacked 2024. (Image credit: Samsung) Le Galaxy Ring a été confirmé lors de la conférence Galaxy Unpacked 2024. (Image credit: Samsung) Le Galaxy Ring a été confirmé lors de la conférence Galaxy Unpacked 2024. (Image credit: Samsung)

Nous avons cependant entendu parler du poids potentiel de la Ring et des options de couleur. Un récent rapport de SamMobile cite Avi Greengart comme quelqu'un qui a eu entre les mains un prototype de la Samsung Galaxy Ring. Selon Greengart (via Threads), l'appareil est "incroyablement" léger et sera disponible en plusieurs tailles, allant jusqu'à la taille 13 (22.2mm). De plus, Greengart affirme que la Galaxy Ring sera lancée en trois finitions différentes.

Dans tous les cas, Samsung a confirmé qu'une "mise à jour majeure" est prévue pour son application Health "plus tard cette année", donc il serait logique que la Galaxy Ring fasse ses débuts en même temps que ces changements logiciels. Peut-être la verrons-nous lors du prochain événement Galaxy Unpacked de l'entreprise, qui est prévu pour juillet ou août.