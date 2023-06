YouTube pourrait bientôt vous permettre de jouer à des jeux vidéo

Outre la création de chaînes et la diffusion de vidéos, YouTube ne semble pas chercher à se diversifier. Et si ce robot apprend à faire le ménage en regardant YouTube , la plateforme n'a pas vraiment évolué depuis son lancement. Toutefois, l'année dernière, le nouveau YouTube débarquait , proposant une légère refonte de son interface. Les choses pourraient bientôt changer, la plateforme de streaming prévoyant de se lancer dans le monde du jeu vidéo.

Google aurait ainsi envoyé à ses employés un e-mail pour leur demander de tester une nouvelle fonctionnalité, baptisée "Playables". Celle-ci serait en cours de développement par YouTube et pourrait ainsi ajouter des jeux interactifs à la plateforme vidéo. Les jeux pourraient être joués soit via l'application YouTube sur iOS et Android, soit via le navigateur sur ordinateur.

YouTube : les jeux vidéo et le streaming, une mauvaise idée ?

Un rapport indique le nom d'un jeu que le service pourrait inclure, Stack Bounce, qu'il décrit comme "un jeu d'arcade dans lequel les joueurs tentent d'écraser des couches de briques avec une balle rebondissante". On pense donc au célèbre casse briques Breakout, un classique d'Atari, bien que nous n'ayons que peu d'informations à ce sujet concernant ce jeu YouTube.

D'ailleurs, le site a refusé de confirmer ou d'infirmer cette information. Alex McQuiston, porte-parole de YouTube, annonce ainsi : "Les jeux sont depuis longtemps au cœur des préoccupations de YouTube [...] Nous sommes toujours en train d'expérimenter de nouvelles fonctionnalités, mais nous n'avons rien à annoncer pour le moment."

D'autres plateformes ont tenté l'expérience, sans grand succès. ByteDance, après avoir expérimenté l'ajout de jeux simples dans TikTok, est rapidement revenu en arrière. À peu près au même moment, Snapchat a également déclaré qu'il réduirait ses investissements dans le domaine du jeu vidéo. Netflix, de son côté, propose depuis un certain temps un jeu à ses abonnés, sans grand succès.