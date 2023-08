Microsoft vous propose désormais de réparer votre manette de Xbox vous-même

Il semblerait que la durabilité des appareils soit à la mode. L'Union européenne veut d'ailleurs pousser les fabricants de consoles portables à proposer des batteries facilement remplaçables en cas de problème. Même Apple, pourtant connu pour ses appareils difficilement réparables, facilite le processus en vous proposant de le faire vous-même . D'ailleurs, l'iPhone 15 Pro serait bien plus facile à réparer que l'iPhone 14 . Microsoft semble suivre cette voie en mettant en vente des pièces détachées pour ses manettes de Xbox.

Microsoft se lance ainsi dans le monde de l'autoréparation, en proposant des pièces de rechange pour les manettes Xbox, ainsi que des instructions téléchargeables et des vidéos tutorielles étape par étape. Ce programme concerne les modèles de manettes sans fil Xbox standard et Xbox Elite Series 2.

Microsoft propose des pièces détachées abordables et pratiques

Dans la boutique de Microsoft, on retrouve désormais des sticks, des boutons, des boîtiers et bien plus encore. Ces différentes pièces devraient permettre de résoudre bien des problèmes, allant de la dérive du stick au blocage des boutons. C'est une petite révolution pour les joueurs de Xbox. En effet, jusqu'à présent, le moindre problème nécessitait souvent l'acquisition d'une nouvelle manette.

Les prix de ces pièces varient de 24 $ pour un set de boutons à 60 $ pour une carte de circuit imprimé. Il est même possible de remplacer le moteur du système de vibration pour à peine plus de 30 $. Microsoft propose également des étuis de remplacement, mais uniquement en noir et en blanc.

Microsoft n'est pas la seule entreprise à s'être lancée dans la réparation à domicile. En effet, la manette DualSense Edge de Sony, qui peut être utilisée sur un PC , est livrée avec des modules de remplacement pour le manche, bien que le fabricant ne propose pas d'autres pièces sur sa boutique en ligne. Nintendo répare gratuitement les dérives sur les Joy-Cons, mais ne propose pas de pièces détachées pour ses manettes.