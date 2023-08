Test de Pikmin 4 : une nouvelle vie commence

Pourquoi pouvez-vous faire confiance à TechRadar ? Nos examinateurs experts passent des heures à tester et à comparer les produits et services afin que vous puissiez choisir le meilleur pour vous. En savoir plus sur la façon dont nous testons .

Informations sur ce test : Plateforme examinée : Nintendo Switch

Disponible sur : Nintendo Switch

Date de sortie : 21 juillet 2023

Nous nous épanouissons dans des systèmes d'organisation qui n'auraient pas beaucoup de sens pour quelqu'un d'autre, mais la stratégie en temps réel et l'aventure de puzzle qu'est Pikmin 4 nous donnent l'impression que, peut-être, juste peut-être, notre vie est en quelque sorte en ordre.

Réintroduisant un monde coloré débordant de créatures curieuses, Pikmin 4 offre une variété de nouveaux environnements à explorer et ajoute une poignée de nouveaux compagnons, mais il s'agit en fait de la même prémisse que les anciens jeux : vous êtes dans une terre complètement étrangère et vous devez utiliser la force des habitants de la planète qui ressemblent à de minuscules plantes (Pikmin) pour collecter diverses pièces et trésors, vaincre des ennemis et résoudre des énigmes afin d'avancer.

C'est la même formule qui a rendu les jeux Pikmin si agréables depuis les débuts de la série sur GameCube en 2001, et cette formule reste valable aujourd'hui.

Bien qu'il soit moins populaire que la plupart des autres jeux de Nintendo, le lancement de Pikmin 4 était très attendu, surtout si l'on considère le temps écoulé depuis le dernier jeu. Nous sommes convaincus que ces attentes auront été dépassées pour de nombreux joueurs. Pikmin 4 est un jeu charmant, et il y a de nombreuses raisons pour lesquelles vous devriez envisager de vous rétrécir et de découvrir ce que le monde a à offrir, même si vous n'avez jamais plongé dans la franchise auparavant.

Explorateurs anciens et nouveaux

Au lieu de poursuivre la tradition en prenant le rôle du capitaine préféré de la franchise et protagoniste des trois jeux précédents, Olimar, vous êtes d'abord chargé de créer votre personnage qui sera le visage de votre exploration. Au début, nous étions sceptiques à l'idée de devoir prendre les rênes et créer notre explorateur. Toutefois, après nous être plongés dans le jeu et avoir constaté que Pikmin 4 a été conçu non seulement pour satisfaire les fans chevronnés de Pikmin, mais aussi pour accueillir les nouveaux joueurs à bras ouverts, cette plateforme contribue à rendre l'expérience plus accessible. Elle permet ainsi de personnaliser votre expérience en créant votre propre recrue unique.

Les carnets de voyage créés par Olimar, qui détaillent l'histoire et le but de Pikmin 4, aident à réintroduire le concept du jeu aux joueurs plus âgés, tout en expliquant les choses aux nouveaux joueurs sans qu'ils se sentent submergés par la surcharge d'informations. Il y a beaucoup à apprendre, et la présentation de chaque personnage présente une énorme quantité d'informations à digérer, mais l'humour entre les personnages atténue légèrement la pression et, en dépit du flot d'informations, vous apprendrez peu à peu tout ce dont vous avez besoin.

Best Bit: (Image credit: Nintendo) Nous avons trouvé une boîte à musique qui s'est mise à jouer le Chant des Tempêtes de The Legend of Zelda : Ocarina of Time lorsque nos Pikmin l'ont prise.

De nombreux nouveaux mécanismes ont été introduits dans le jeu afin de le distinguer des autres titres et d'éviter que la routine de la collecte d'objets à rapporter à votre vaisseau ne devienne trop ennuyeuse. De nouvelles espèces de Pikmin et leurs capacités sont introduites, de sorte que si vous avez toujours les traditionnels rouge, bleu et jaune, vous pouvez également rencontrer et utiliser les nouvelles compétences des Pikmin de glace et de lumière. L'introduction d'excursions nocturnes offre également une mission aux enjeux plus élevés pour tous ceux qui sont assez courageux pour affronter des ennemis plus puissants dans un style qui s'apparente davantage à un mini-jeu de type tower defense.

Mais la nouveauté la plus précieuse est sans aucun doute Oatchi. Ce gentil chiot accompagne votre aventure dès le début, et plutôt que d'être un ajout à prendre ou à laisser à votre équipage, il fait partie intégrante de l'aventure. En fait, son soutien fait tellement partie intégrante de votre expérience qu'il est difficile de croire qu'il y a eu des jeux avant celui-ci qui n'ont pas pensé à inclure un chiot aussi parfait. Espérons que les prochains jeux Pikmin penseront à le faire participer à l'aventure.

En plus d'être un moyen plus pratique de se déplacer sur la carte et de garder tous vos Pikmin au même endroit, la possibilité de passer de votre personnage à Oatchi facilite grandement la navigation dans les donjons et les énigmes qui nécessitent une paire d'yeux supplémentaire, surtout lors de vos premiers jours dans un environnement entièrement nouveau.

Un jour après l'autre

Une journée de jeu s'étend sur 20 minutes en temps réel, ce qui semble être un laps de temps assez raisonnable pour courir dans un jardin en lançant des Pikmin sur des corniches et en essayant désespérément de trouver le prochain naufragé avant que la cloche du dîner ne sonne. Heureusement, ce temps est réduit à un rythme d'escargot lorsque vous commencez à explorer les différents systèmes de grottes souterraines à la recherche de naufragés, ce qui vous donne une légère marge de manœuvre quant à la quantité de travail que vous pouvez accomplir en une seule journée.

L'accent est mis sur l'organisation et la hiérarchisation des tâches afin de rationaliser au maximum vos journées, ce que nous avons négligé les premiers jours aux côtés de nos compagnons de voyage dans l'espace. Mais une fois que vous vous serez familiarisé avec l'emplacement général et que vous serez armé d'un éventail d'espèces de Pikmin plutôt que d'une seule couleur, vous commencerez naturellement à optimiser le déroulement de votre journée.

Si vous avez l'impression que ces quelques jours vous pousseront à vous précipiter dans le jeu, sachez qu'il n'y a pas de limite de temps pour l'exploration, et qu'il n'est donc pas nécessaire de se précipiter dans des grottes ou des lieux dans le but de trouver Olimar. Avec la quantité de choses à faire dans chaque environnement, comme localiser les trésors cachés et résoudre des puzzles simples pour accéder à de nouvelles zones, vous risquez de vous laisser entraîner dans des tâches secondaires plus souvent que prévu, et c'est pourquoi l'absence de limite de temps contribue à rendre Pikmin 4 plus agréable à jouer.

Quelques problèmes de croissance

S'il est indéniable que Pikmin 4 est un jeu incroyablement prenant du début à la fin, il n'en reste pas moins qu'il présente quelques faiblesses qui l'empêchent d'être fluide. Cela ne nuit pas à l'expérience et n'est certainement pas suffisant pour que nous déconseillions ce titre à tous ceux qui recherchent une véritable tranche de jeu Nintendo classique, mais cela mérite d'être pris en compte avant de se lancer à corps perdu dans l'aventure.

Tout d'abord, le verrouillage automatique, qui vous guide pour cibler des objets ou des ennemis spécifiques lorsque vous lancez vos Pikmin, est une fonctionnalité géniale en théorie, mais elle n'est pas très utile, même lorsque vous essayez de verrouiller un objet ou une créature. Nous nous sommes souvent retrouvés à devoir faire des pieds et des mains pour forcer la cible à sélectionner l'objet sur lequel nous voulions lancer nos Pikmin, ce qui va à l'encontre de l'intérêt d'une capacité de verrouillage automatique.

De plus, le mode multijoueur dans le mode histoire est un peu terne. Avec la possibilité de passer de Rookie à Oatchi, nous aurions pu penser que le multijoueur pourrait confier le rôle de l'adorable chiot à un deuxième joueur, mais au lieu de cela, les aventuriers remplaçants doivent lancer des projectiles depuis le dos d'Oatchi et se contenter de suivre l'exemple du premier joueur. Bien que le multijoueur soit légèrement amélioré par le chaos de la bataille de Dandori, un mode de jeu complètement séparé, il est dommage que le multijoueur dans l'histoire ressemble à une idée après coup plutôt qu'à une fonctionnalité essentielle.

Mais dans l'ensemble, ces éléments n'empêchent pas Pikmin 4 d'être un jeu fantastique pour les nouveaux et les anciens joueurs. Le contenu des précédents titres Pikmin a été réintroduit de manière à ce que le jeu ne se fasse pas répétitif, sans pour autant s'éloigner de la franchise que tant de joueurs ont appris à aimer. Bien sûr, il y a des difficultés au démarrage, mais l'expérience générale que procure le retour à PNF-404 fait que ces problèmes valent la peine d'être oubliés.

Accessibilité

Même si Pikmin 4 offre des informations incroyablement détaillées sur tous les autres aspects du jeu, les options d'accessibilité sont très limitées. Vous avez la possibilité de modifier les commandes de la caméra et de désactiver le contrôle des mouvements, mais c'est à peu près tout.

Il n'y a pas d'options concernant la taille ou la vitesse du texte, ce qui est surprenant compte tenu de la quantité d'informations bombardées dès le début du jeu. Les scènes sont équipées de sous-titres, mais ils sont encore trop petits. Heureusement, si vous manquez quelque chose, vous pouvez facilement revenir en arrière dans le journal des messages, où le texte est légèrement plus grand que dans n'importe quelle animation.

Nous avons joué à Pikmin 4 pendant plus de 18 heures, à la fois en mode connecté et en mode portable, sur la Nintendo Switch OLED. Nous avons terminé le scénario central et l'objectif principal en un peu moins de 13 heures, et nous avons passé les quelques heures suivantes à nous lancer dans des quêtes secondaires proposées par les naufragés que nous avons sauvés ou à retourner à certains endroits pour continuer à collecter des trésors pour notre collection.

En outre, nous avons passé une heure ou deux avec un deuxième joueur pour tester le multijoueur dans le mode histoire par rapport aux batailles de Dandori autonomes, et nous pouvons affirmer sans risque que ce dernier est la voie à suivre si vous cherchez un moyen de tirer le meilleur parti de Pikmin 4 avec un compagnon.

Nintendo a déjà proposé des jeux fantastiques cette année, mais de nombreux jeux Nintendo Switch à venir valent la peine d'être surveillés si vous êtes prêt à vous lancer dans la prochaine aventure une fois que vous aurez terminé Pikmin 4. Si vous ne voulez pas attendre cependant, nous avons également compilé les meilleurs jeux sur Nintendo Switch, afin que vous sachiez lesquels valent la peine d'être achetés.