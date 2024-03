Metroid Prime 4 - tout ce que l'on sait pour l'instant

Metroid Prime 4 est le prochain volet de la série Metroid Prime en 3D et à la première personne. Malheureusement, cela fait un moment que nous n'avons pas eu de mise à jour, et il n'y a actuellement aucune date de sortie en vue.

Après l'annonce initiale en 2017, Nintendo a annoncé en janvier 2019 qu'il avait abandonné le projet original et qu'il recommençait avec Retro Studios. Il serait donc juste d'appeler cela un développement turbulent.

Espérons que nous en saurons enfin plus sur Metroid Prime 4, mais pour l'instant, Nintendo garde les rideaux baissés. Vous voulez en savoir plus ? Lisez la suite pour savoir tout ce que nous savons à ce jour sur Metroid Prime 4.

Metroid Prime 4 : l'essentiel en bref

Qu'est-ce que c'est ? Un tout nouveau jeu Metroid Prime

Un tout nouveau jeu Metroid Prime Sur quoi puis-je y jouer ? Nintendo Switch

Nintendo Switch Quand sortira-t-il ? A CONFIRMER

Metroid Prime 4 : plateformes

Metroid Prime 4 arrive sur les consoles de la famille Nintendo Switch. Il sera donc naturellement compatible avec la Nintendo Switch Lite et le récent modèle Nintendo Switch OLED.

Dans un bilan financier datant de mai 2022, le titre d'aventure à la première personne est apparu dans le calendrier à venir de Nintendo, mais sa date de sortie était toujours marquée comme TBA sans même une année assignée. Il est donc probable que nous devions encore attendre un peu.

Metroid Prime 4 : bande-annonce

De retour à l'E3 2017, Nintendo a publié une première bande-annonce pour Metroid Prime 4. À ce jour, c'est la seule bande-annonce que nous avons vue pour Metroid Prime 4, et malheureusement, elle n'est pas lourde côté contenu.

Bien qu'il n'y ait plus de bandes-annonces à regarder, vous pouvez vous tenir au courant de tout nouveau contenu potentiel sur la chaîne YouTube officielle de Nintendo.

Metroid Prime 4 : ce que nous voulons voir

Il existe si peu d'informations sur Metroid Prime 4 qu'il est pratiquement impossible de reconstituer l'histoire. Ce que nous pouvons dire, c'est que la fin de Metroid Prime 3 ne nous a pas semblé suffisamment ouverte pour permettre une suite directe. Bien que Samus soit entrée dans l'hyperespace, donnant la possibilité à une suite d'entrer dans un nouveau monde ou une nouvelle galaxie, nous dirions que l'histoire principale de la trilogie originale est maintenant terminée.

En 2015, Eurogamer a interviewé le producteur de la série, Kensuke Tanabe, qui a déclaré que "les histoires de Dark Samus et de Phazon sont terminées", ajoutant que tout nouveau jeu de la série se concentrerait sur d'autres éléments de la série Prime. Une chose dont nous pouvons être sûrs, c'est que, comme les autres jeux Prime, Metroid Prime 4 sera probablement un jeu de tir à la première personne.

À part cela, nous ne pouvons pas dire quels types de changements de gameplay découleront soit du nouveau développeur, soit de la nouvelle plateforme Switch. En repartant sur de nouvelles bases, Metroid Prime 4 dispose en fait d'une grande marge de manœuvre pour innover. Étant donné que les franchises The Legend of Zelda et Super Mario ont adopté des mondes plus ouverts, nous nous demandons si c'est quelque chose que Nintendo apportera également à la série Prime.

Si c'est le cas, comme d'autres jeux Switch, il pourrait y avoir des contrôles de mouvement optionnels avec les Joy-Cons - nous imaginons la visée, le tir et l'analyse de l'environnement, par exemple.

Metroid Prime 4 : actualités

(Image credit: Nintendo)

À la recherche d'indices dans le concept art

En février 2022, le tweeter Nibel a repéré que Retro Studios avait mis à jour sa bannière Twitter avec un nouveau concept art inédit qui semble nous donner un premier aperçu visuel de Metroid Prime 4.

L'artwork montre ce qui semble être une silhouette de Samus debout au milieu d'un couloir atmosphérique. L'architecture autour d'elle semble assez étrange, et le filtre bleu donne l'impression qu'elle se trouve sous terre ou dans la passerelle d'un vaisseau spatial. La bordure ajoutée en haut et en bas de l'image pourrait suggérer que nous regardons à travers la visière d'un autre personnage.

Voilà, c'est tout ce que nous savons sur Metroid Prime 4 jusqu'à présent.