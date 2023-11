Modern Warfare 3 a établi un record de participation des joueurs dans la trilogie

Activision a révélé que Call of Duty : Modern Warfare 3 a battu des records en matière d'engagement de joueurs depuis son lancement au début du mois.

Dans un récent message sur le compte Twitter officiel de Call of Duty, l'éditeur a remercié les fans d'avoir joué au dernier titre de la série et a affirmé qu'ils avaient établi "de nouveaux records d'engagement dans Modern Warfare".

"Merci pour ce lancement historique", peut-on lire dans le message. "Après seulement deux semaines, MW3 a déjà battu des records avec le plus grand engagement de la nouvelle trilogie Modern Warfare !"

"Merci de nous avoir inspirés et d'avoir passé autant de temps dans ce jeu. Vos commentaires et votre passion nous permettent de nous améliorer sans cesse. Et merci d'avoir joué avec nous - nous nous sommes bien amusés, et il y a encore beaucoup de plaisir en perspective !"

Dans une infographie séparée, Activision a partagé quelques nouveaux jalons, indiquant que Modern Warfare 3 a accumulé plus d'heures par joueur au total que Modern Warfare (2019) et Modern Warfare 2 de l'année dernière.

Elle indique également que le mode Zombies du jeu est "le troisième mode le plus captivant de l'histoire de MW" et que les joueurs de la campagne ont passé "plus de temps par joueur dans MW3 que dans les deux précédents volets".

Bien que ces chiffres semblent passionnants, il convient de noter qu'Activision n'a pas fourni de statistiques sur les joueurs et les recettes de Modern Warfare 3. L'éditeur a déjà été connu pour partager des statistiques sur ses réseaux sociaux après de grosses ventes, mais il est resté silencieux sur ce point depuis le lancement du jeu le 10 novembre.

Sean Lama, responsable de la planification numérique et de l'analyse chez Ubisoft, a réagi à l'annonce d'Activision (via VGC) en déclarant : "L'engagement est une meilleure mesure pour évaluer la santé à moyen et à long terme, une fois que vous avez obtenu un grand nombre de joueurs."

"La plupart des jeux multijoueurs ne peuvent pas survivre avec un petit groupe de joueurs très engagés. Ce n'est pas que CoD aura du mal à attirer des joueurs, mais l'engagement au moment du lancement n'est pas très révélateur."

Par ailleurs, les joueurs seront heureux d'apprendre qu'ils pourront profiter d'un double événement XP cette semaine. À partir d'aujourd'hui (22 novembre) et jusqu'au 27 novembre, vous pourrez vous connecter à Modern Warfare 3 et gagner le double d'XP pour les armes, les joueurs et le pass de combat afin de progresser jusqu'à la fin du pass de combat de la saison 6 de Modern Warfare 2.

La saison 1 de Modern Warfare 3 ne devrait pas sortir avant le début du mois de décembre, ce qui apportera un tout nouveau pass de combat et de nouvelles récompenses.

