Threads : après un lancement réussi, le clone de Twitter par Instagram fait face à une baisse de fréquentation

Le lancement de Threads fut impressionnant. Moins de 48h après sa mise en ligne, le clone de Twitter version Instagram comptait déjà plus de 30 millions d'utilisateurs . Puis, moins d'une semaine après sa sortie, Threads affichait plus de cent millions de téléchargements . Bien que le réseau social ne soit pas disponible en Europe , c'est une franche réussite pour Meta. Pourtant, il semblerait que les utilisateurs commencent à délaisser la plateforme.

Un nouveau rapport indique ainsi que Threads a vu ses utilisateurs actifs quotidiens passer de 49 millions le 7 juillet à 23,6 millions une semaine plus tard, le 14 juillet dernier. Ainsi, aux États-Unis, où l'engagement est le plus fort, l'utilisation de Threads est passée de 21 minutes par jour à un peu plus de six minutes au cours de la même période.

Threads : Meta va devoir améliorer son application

La société Sensor Tower a confirmé cette baisse, affirmant que l'application "a connu une baisse à deux chiffres des utilisateurs actifs quotidiens et de l'engagement des utilisateurs depuis son lancement". Quoi qu'il en soit, cette baisse semblait inéluctable. En effet, Threads, étroitement lié à Instagram, a bénéficié d'une large base d'utilisateurs potentiels.

De plus, les récents problèmes rencontrés par Twitter, et notamment la panne du TweetDeck , ont dû peser dans la balance. Ces déconvenues auraient ainsi poussé les utilisateurs à rapidement trouver une alternative au réseau social d'Elon Musk.

De plus, bien que globalement fonctionnel, Threads manque cruellement de fonctionnalités. On regrette d'ailleurs l'absence d'un flux non algorithmique qui n'est pas facilement dominé par les marques et les influenceurs. Meta devra donc ajouter de nouvelles fonctionnalités pour fidéliser ses utilisateurs.

Adam Mosseri, patron d'Instagram, précise : "Notre objectif actuel n'est pas l'engagement, qui a été extraordinaire, mais de dépasser le pic et le creux initiaux que nous voyons avec chaque nouveau produit, et de construire de nouvelles fonctionnalités, d'ajuster les performances et d'améliorer le classement".