Le MacBook Air M3 n'a pratiquement pas changé, à l'exception d'une importante amélioration

Le MacBook Air M3 d'Apple vient d'être commercialisé en 13 et 15 pouces, ce qui signifie que l'inévitable démontage vient d'arriver. iFixit a démonté l'ordinateur portable pour confirmer une amélioration majeure par rapport aux modèles M2.

En effet, Apple a utilisé deux modules de 128 Go pour le SSD, plutôt qu'une seule puce de 256 Go, dans le MacBook Air 13 pouces de base avec M3. iFixit a également confirmé que le MacBook Air 15 pouces d'entrée de gamme dispose également de cette configuration à double module pour son stockage, comme le rapporte MacRumors.

Pourquoi est-ce si important ? L'utilisation de deux modules permet d'exécuter des tâches en parallèle et d'améliorer considérablement les performances, comme l'a souligné Max Tech sur YouTube.

En fait, le MacBook Air M3 a des vitesses de lecture et d'écriture jusqu'à 80 % et 33 % plus rapides que le modèle de base M2, ce qui fait une sacrée différence.

Avec le démontage d'iFixit, il est bon de confirmer que le MacBook Air M3 utilise cette configuration 2 x 128 Go pour les modèles d'entrée de gamme 15 pouces et 13 pouces.

La principale nouveauté est le changement de SSD, mais pour le reste, cette nouvelle version de l'ordinateur portable svelte d'Apple reprend à peu près le même design que la version M2.

Analyse : La bonne méthode pour les réparations

Les nouveaux modèles M3 reprennent le design de leur prédécesseur, ce qui n'est pas une mauvaise chose d'un certain point de vue, car la variante M2 a apporté d'importantes améliorations à la réparabilité du MacBook Air. Il s'agit notamment d'un changement au niveau du collage de la batterie.

Avec la version M2, Apple a décidé d'utiliser un adhésif extensible (qui peut être retiré relativement facilement, du moins lorsque l'ordinateur portable est neuf) pour la batterie, plutôt que d'utiliser de la colle. C'est également la méthode utilisée pour les ordinateurs portables M3, et il est donc bon que cela soit confirmé, car cela signifie que le remplacement d'une batterie défectueuse est une tâche beaucoup plus facile.

Il reste cependant du travail à faire pour Apple, comme le fait remarquer iFixit. Une autre amélioration évidente qui pourrait être mise en œuvre est de changer les vis à pentalobe sur le châssis, et de rendre le boîtier plus facile à ouvrir (il ne s'agit pas seulement de ces vis non standard, mais aussi de certaines attaches solides qui rendent difficile l'ouverture du boîtier).

Il s'agit de changements faciles à réaliser en théorie, et iFixit espère que la législation américaine sur le "droit à la réparation" pourrait inciter Apple à s'adapter à ce type de mesures.

En attendant, le travail a déjà commencé sur un MacBook équipé de la puce M4, c'est du moins ce que l'on nous dit.