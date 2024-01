L'Apple Vision Pro dispose probablement de plus de mémoire et d'espace de stockage que votre MacBook

Nous recevons régulièrement des informations sur l'Apple Vision Pro avant la date de sortie du casque le 2 février (les précommandes débuteront le 19 janvier) - et nous avons maintenant un indice sur le type de spécifications qu'il contiendra.

Comme le rapporte MacRumors, des références trouvées dans Xcode 15.2 (l'ensemble d'outils d'Apple pour les développeurs d'applications) suggèrent que le Vision Pro sera lancé avec 16 Go de mémoire - la même quantité que les kits de développement (les premières versions de l'Apple Vision Pro envoyées aux développeurs pour qu'ils testent leurs applications), comme l'a révélé un rapport l'année dernière.

Il est intéressant de noter que ce rapport antérieur (de Mark Gurman, célèbre auteur de fuites sur Apple) affirmait que les kits de développement étaient également livrés avec 1 To de stockage, et bien qu'Apple ait annoncé que le Vision Pro serait livré avec un SSD de 256 Go pour commencer, il est très probable qu'il y ait des options de configuration pour un stockage allant jusqu'à 1 To.

Le problème des caractéristiques d'Apple

En supposant que le Vision Pro soit livré avec 16 Go de mémoire et jusqu'à 1 To de stockage, ces spécifications, ainsi que la puce M2 et la nouvelle puce R1 qui traiteront toutes les données des 12 caméras, cinq capteurs et six microphones du casque, montrent qu'Apple est sérieux lorsqu'il affirme que le Vision Pro est un dispositif informatique spatial, plutôt qu'un simple casque VR ou AR (en fait, Apple a explicitement demandé aux développeurs qui créent des applications Vision Pro de ne pas faire référence à la réalité virtuelle ou à la réalité augmentée).

Il est clair qu'Apple considère le Vision Pro non pas comme une évolution des casques VR tels que le Meta Quest 3, mais comme une évolution des ordinateurs.

C'est une ambition audacieuse, même si nous ne sommes pas tout à fait convaincus pour le moment (mais cela pourrait changer lorsque nous aurons l'occasion d'essayer le Vision Pro). Cependant, alors qu'Apple remplit le Vision Pro avec de nombreuses spécifications qui plairont à ceux qui prévoient d'acheter le casque, les propriétaires de Mac et de MacBook risquent d'être un peu déçus.

En effet, Apple continue de vendre des Mac avec des modèles de base dotés de 8 Go de mémoire et de 256 Go de stockage, des spécifications de plus en plus obsolètes pour des ordinateurs portables en 2024. Apple s'est toutefois mis sur la défensive, affirmant que les 8 Go de mémoire unifiée dont est doté le MacBook Pro à 1 999 € équipé d'une puce M3 pourraient être comparés aux 16 Go de mémoire d'un PC Windows.

Cette suggestion, faite par Bob Borchers, responsable du marketing produit mondial d'Apple, lors d'une interview, sonnait plutôt creux à l'époque - et si Apple ne pense pas que 8 Go sont suffisants pour le Vision Pro aujourd'hui, cela signifie-t-il également qu'elle a changé d'avis sur la question de savoir si c'est suffisant pour les nouveaux Mac et MacBooks ? Si l'on considère à quel point il est volontairement difficile pour les utilisateurs de mettre à jour même les meilleurs Mac et MacBook qu'ils possèdent, on ne peut que l'espérer.