L'Arc A580 d'Intel, longtemps oublié, apparaît soudainement en ligne. Le GPU est-il sur le point d'être lancé ?

Alors que la carte graphique Arc A580 d'Intel a disparu depuis des lustres, il semblerait que ce GPU Alchemist de milieu de gamme soit sur le point d'être lancé.

Du moins si l'on en croit VideoCardz, qui signale que des cartes graphiques ASRock et Sparkle A580 ont toutes deux été repérées en ligne (via le site de comparaison de prix Geizhals). Le modèle ASRock a été mis en avant par le célèbre lanceur d'alerte @momomo_us sur X (anciennement Twitter).

ASRock Arc A580 Challenger OCA580 CL 8GO2000MHz8GB GDDR6 256bit 16Gbps2x 8-Pin , 650W3x DisplayPort , 1x HDMI pic.twitter.com/YcwHcznoO4October 4, 2023 See more

Nous disposons donc d'un certain nombre de photos de boîtes et de produits, et le fait que deux fabricants de cartes graphiques semblent préparer des offres pour le A580 est un signe assez fort qu'Intel n'a finalement pas renoncé à son GPU.

Les cartes graphiques en question sont l'ASRock Arc A580 Challenger OC et la Sparkle A580 Orc. Les deux cartes fonctionnent avec les mêmes spécifications qu'Intel a annoncées il y a de nombreuses années, avec 24 Xe-Cores et 8 Go de RAM vidéo GDDR6. Leur vitesse d'horloge maximale est de 2 GHz et leur TDP de 175 W.

Analyse : Un coup d'éclat de l'équipe bleue

C'est une véritable surprise étant donné que l'Arc A580 a été révélé il y a plus d'un an par Intel et qu'il n'a plus été mentionné depuis. Nous avons vu quelques fuites de benchmarks, mais rien qui ne laissait sérieusement penser que le GPU Alchemist était en route, et quand Intel ne l'a pas mentionné lors du récent événement Innovation, nous avons supposé qu'il était très probable qu'il ait été mis au placard.

Il semble donc que l'A580 soit toujours en vie. Il est toujours possible que ces cartes graphiques ne soient pas commercialisées, car les photos de boîtes et les aperçus de matériel en ligne ne font pas un lancement de produit, bien évidemment. Il faudra attendre qu'Intel confirme officiellement l'existence de ce GPU pour en avoir le cœur net.

Ceci dit, étant donné la façon dont Intel a agi avec le A580, et le silence radio, nous ne serions pas surpris que le GPU Alchemist ait été lancé furtivement, et qu'il soit soudainement apparu sur les étagères.

Quoi qu'il en soit, avec les détails et les photos de deux modèles distincts, il est probable que nous puissions voir le A580 assez rapidement, s'il arrive.

Il devrait s'avérer une option supplémentaire utile dans le département GPU d'entrée de gamme, et comme les prix des produits Arc d'Intel sont plutôt intéressants et bénéficient régulièrement de remises importantes cette année, il pourrait y avoir des bonnes affaires à faire avec le A580.

Bien entendu, nous n'avons aucune idée du prix de ce nouveau bijou, si tant est qu'il soit commercialisé. Mais nous ne manquerons pas de vous tenir au courant, car il figurera assurément dans notre sélection des meilleures cartes graphiques.