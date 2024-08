Lenovo vient peut-être de divulguer une nouvelle console Legion Go "Lite" - voici ce que nous savons

On avait adoré le Lenovo Legion Go, mais l'un des principaux points négatifs relevés était son encombrement important. Maintenant, il semble que Lenovo pourrait répondre à cette préoccupation avec une nouvelle version "Lite" du Legion Go, dotée d'un écran plus petit de sept pouces, de deux ventilateurs, et de quelques autres caractéristiques.

Curieusement, cette information a été découverte grâce à une fuite involontaire de Lenovo. Un utilisateur du nom de methylmorphia sur Reddit a remarqué les détails dans une section FAQ au bas de la page officielle du Lenovo Legion Go. Les informations étaient présentes lors de notre première visite du site, mais semblent avoir été retirées peu après. Heureusement, elles ont été capturées dans une version archivée de la page.

Dans la FAQ (sous le titre "Quelle est la taille de l'écran du Lenovo Legion Go?"), Lenovo décrit sa console de jeux portable comme ayant des options de sept et huit pouces. Actuellement, cependant, le Legion Go est uniquement disponible avec un écran de 8,8 pouces.

Cela pourrait indiquer que deux modèles sont en préparation : des versions sept pouces et huit pouces pour remplacer le modèle de 8,8 pouces. Sinon, la taille de huit pouces mentionnée sur le site Lenovo pourrait en fait se référer à la version de 8,8 pouces.

Quoi qu'il en soit, d'autres sections de la FAQ mentionnaient également une connexion HDMI et un système de refroidissement à double ventilateur, deux fonctionnalités absentes dans le modèle actuel du Legion Go. Ces nouvelles caractéristiques pourraient constituer des mises à jour intéressantes pour les utilisateurs, si elles devaient effectivement être intégrées dans une nouvelle version de la console.

En d'autres termes, quelqu'un chez Lenovo aurait pu aller un peu vite en besogne en mettant à jour le site officiel du Legion Go trop tôt. Par conséquent, les détails d'un modèle à venir pourraient bien avoir été divulgués sur Internet, gâchant la surprise avant que Lenovo ne fasse une annonce officielle.

Le modèle "Lite" en route ?

Ce n'est pas la première fois que l'on entend parler de certains de ces détails. En mai, Windows Central avait rapporté qu'une nouvelle console portable appelée Legion Go Lite était en préparation, et avait spéculé qu'elle pourrait être dotée d'un écran plus petit ou d'un prix plus abordable. Grâce à la fuite involontaire de Lenovo, nous avons maintenant des détails qui semblent confirmer certaines rumeurs concernant le Legion Go Lite.

VideoCardz rapporte que ces informations ont été ajoutées au site de Lenovo "il y a plusieurs semaines". Il est intéressant de noter que personne ne les avait remarquées jusqu'à présent. Les détails sont apparus après le lancement du nouveau Legion Go, ce qui implique qu'ils se rapportent à un produit totalement différent.

Il n'y a pour l'instant aucune information sur la date de sortie des nouveaux modèles du Legion Go, donc il faudra rester attentif et suivre les dernières rumeurs. Quand – ou si – ils arrivent, il sera fascinant de voir s'ils peuvent réellement répondre aux préoccupations auxquelles le Legion Go actuel est confronté.

