OpenAI : ChatGPT perd des utilisateurs pour la première fois depuis le lancement du chatbot

Le succès mondial de ChatGPT est indéniable. Il est désormais partout, des médecins utilisant même le chatbot d'OpenAI pour communiquer avec leurs patients . ChatGPT est capable de composer des morceaux de musique et a même remporté un prestigieux concours de photographie . Elon Musk veut d'ailleurs son propre chatbot, baptisé TruthGPT . Mais après un lancement couronné de succès, ChatGPT vient de connaître sa toute première baisse de fréquentation.

Ainsi, selon des données récentes, le mois dernier, le trafic mobile et ordinateur vers le site Web de ChatGPT a chuté de 9,7 % à l'échelle mondiale. C'est donc la première fois que le chatbot voit son nombre d'utilisateurs diminuer. De plus, en juin, Sensor Tower a également constaté que les téléchargements de l'application iOS de ChatGPT ont chuté après avoir atteint un pic au début du mois.

Mais ChatGPT n'est pas le seul à connaître un tel phénomène. En effet, une récente étude a montré que moins de personnes ont visité les sites web de Microsoft Bing, Google Bard et Character.AI au cours des derniers mois. Microsoft a vu le trafic de son moteur de recherche augmenter entre février et mars, lorsque Bing AI est devenu disponible en avant-première publique. Mais depuis, la fréquentation du site a légèrement diminué. ChatGPT, quant à lui, a connu une diminution de 8,5 % du nombre de minutes d'utilisation en mai 2023.

Une étude suggère que la fin de l'année scolaire pourrait y être pour quelque chose. En effet, la plupart des étudiants étant en vacances, on peut supposer que les jeunes ne sont pas aussi nombreux à utiliser ChatGPT pour rédiger leurs travaux. D'autre part, de plus en plus d'entreprises, comme Samsung, interdisent à leurs employés d'utiliser le chatbot d'OpenAI.

Toutefois, cette baisse de fréquentation ne devrait pas être un problème pour OpenAI, qui a déjà du mal à gérer ses millions d'utilisateurs. Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a d'ailleurs déclaré que le fonctionnement du service coûtait à OpenAI un montant "exorbitant".