ByteDance lance son créateur de vidéos d'IA alors que Sora semble en pause

Les créateurs de vidéos TikTok pourraient bientôt ajouter du contenu généré par l'IA à leurs routines de danse. ByteDance, la maison mère de TikTok, a lancé une nouvelle application mobile de texte en vidéo exclusivement sur le marché chinois appelée Jimeng AI. Bien que géographiquement limitée pour le moment, Jimeng pourrait devenir un sérieux concurrent pour d'autres créateurs de vidéos IA, en particulier Sora d'OpenAI.

Comme avec d'autres plateformes de création de vidéos par IA, Jimeng traite les instructions textuelles et crée des courtes vidéos qui tentent de correspondre à la description fournie par l'utilisateur. Dans ce cas, cela signifie des instructions écrites en chinois, ce qui n'est pas une option offerte par tous les outils de création de vidéos IA. Jimeng (qui signifie "rêve" en chinois) pourrait être utilisé pour toutes sortes de divertissements, de marketing, d'éducation et d'autres usages. Jimeng offre également un générateur d'images par IA dans l'ensemble de son offre.

Bien que les applications Android et iOS ne puissent être téléchargées qu'en Chine, cela représente tout de même une énorme base de clients potentiels que ByteDance pourrait ensuite exploiter pour utiliser ses autres produits. Il n'y a pas de lien direct avec TikTok, mais les vidéos sont automatiquement formatées de manière idéale pour la plateforme de vidéos sociales. Si vous êtes en Chine, vous pouvez vous abonner à Jimeng et créer environ 168 vidéos ou 2050 images par mois pour un coût de 69 yuans (8,81 euro) pour un abonnement mensuel, 79 yuans pour un essai d'un mois, ou 659 yuans par an.

Le site web de Jimeng met en avant une large gamme de vidéos à la fois dessinées et réalistes. Les exemples montrent une cohérence notable, même dans la compilation de clips, comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous. La légende (fournie par Google Translate) explique : "L'équipe nationale des trésors du panda participe également aux Jeux olympiques de Paris ! Les Jeux olympiques de Paris battent leur plein. Grâce à la vidéo IA, le trésor national chinois, le panda Huahua, est personnifié et présenté comme un athlète chinois, représentant les athlètes olympiques chinois pour lutter courageusement aux Jeux olympiques de Paris et remporter la médaille d'or !"

ByteDance et sa technologie grand public

L'intérêt pour les producteurs de vidéos IA est rapidement égalé par une pléthore d'options de la part de nouveaux développeurs d'IA et de ceux déjà établis. OpenAI a attiré beaucoup d'attention en annonçant Sora et a déjà déployé le modèle pour un usage commercial, comme dans le récent court-métrage de Toys"R"Us. Aussi impressionnant soit-il, Sora n'est pas encore disponible pour le grand public, créant une fenêtre d'opportunité pour d'autres marques, y compris Runway et Midjourney. Jimeng n'est pas seul parmi les créateurs de vidéos IA basés en Chine non plus. Il y a plusieurs startups avec des variantes sur le thème. Notamment, l'application de Kuaishou, fournisseur de contenu numérique chinois, est disponible mondialement, rendant son modèle de texte en vidéo Kling AI beaucoup plus accessible.

Pour ByteDance, Jimeng AI pourrait aider à élargir sa place dans la technologie grand public à la fois indépendamment et en augmentant TikTok et en le rendant plus dominant dans les services de vidéos sociales. Alors que ces technologies continuent d'évoluer, on peut s'attendre à les voir apparaître plus souvent et peut-être même devenir universelles, tout comme les filtres vidéo et photo autrefois associés à Snapchat sont maintenant partout.

D'un autre côté, avec ByteDance contraint de vendre TikTok ou de le retirer du marché américain (actuellement en litige devant les tribunaux), l'étendue de la portée mondiale de Jimeng AI pourrait être limitée.

