Le bouton de capture de l'iPhone 16 pourrait fonctionner même lorsqu'il est recouvert d'un étui

L'une des principales améliorations attendues sur l'iPhone 16 est l'ajout d'un bouton de capture, qui pourrait être utilisé pour prendre des photos et enregistrer des vidéos. Mais il s'agirait d'un bouton plus intelligent que la plupart des autres, avec un design capacitif qui vous permet également de le balayer pour zoomer sur l'appareil photo ou le dézoomer.

Cette conception pourrait poser un problème aux fabricants d'étuis, car on peut supposer qu'il n'enregistre pas les glissements s'il est recouvert. Une solution évidente, bien qu'inélégante, consisterait à découper cette touche pour qu'elle ne soit pas recouverte (et donc pas protégée) par l'étui, mais Apple pourrait avoir une meilleure solution.

Selon le leaker DuanRui qui a posté sur X (via 9to5Mac), les étuis officiels d'Apple pour la série iPhone 16 auront un « design intégré » plutôt qu'une découpe. On ne sait pas exactement ce que sera ce design ni comment les fonctions capacitives du bouton de capture fonctionneront à travers lui, mais ils affirment que ces fonctions ne seront pas affectées.

据说,苹果 iPhone 16 系列官方保护壳,没有这个开孔,会做成一体式设计,还不会影响这颗电容式按键正常使用。 pic.twitter.com/uSkaQqwXFeSeptember 4, 2024

Les vendeurs tiers pourraient ne pas être aussi heureux

Cependant, quelle que soit cette solution, elle pourrait ne pas être proposée par des tiers, les premières fuites d'étuis montrant toutes une découpe pour le bouton de capture.

Mais une fois que l'iPhone 16 aura été lancé et qu'Apple aura montré comment fonctionne son étui, peut-être que d'autres marques l'imiteront.

Cela suppose bien sûr que DuanRui ait raison, et comme toujours avec les fuites, nous prenons cette information avec des pincettes. Mais nous le saurons très bientôt, car la série iPhone 16 - comprenant l'iPhone 16 lui-même, l'iPhone 16 Plus, l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max - sera très probablement lancée le lundi 9 septembre.

Nous serons en direct de l'événement, alors revenez sur TechRadar pour découvrir tout ce qu'il y a à savoir sur la série d'iPhone 16 et ses étuis officiels.

